Dove vedere in tv il sorteggio di Champions League di calcio: orario, programma, italiane, streaming

Si terrà giovedì 28 agosto il sorteggio del calendario della prima fase a girone unico della Champions League 2025-2026 di calcio: a Montecarlo, nel Principato di Monaco, ciascuna delle 36 squadre qualificate scoprirà i nomi delle 8 avversarie da affrontare.

Per l’Italia prenderanno parte alla competizione Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, ovvero le prime quattro qualificate della scorsa edizione della Serie A di calcio (stagione 2024-2025): la cerimonia del sorteggio del calendario avrà inizio alle ore 18.00.

La diretta tv della cerimonia di sorteggio della prima fase della Champions League 2025-2026 di calcio sarà assicurata da Sky Sport 24, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, Amazon Prime Video e uefa.tv.

CALENDARIO SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Giovedì 28 agosto

18.00 Sorteggio fase a girone unico Champions League – Diretta tv su Sky Sport 24

PROGRAMMA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 24.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Amazon Prime Video e uefa.tv.