Calcio femminile: Roma, Inter e Juve si impongono nel primo turno della Serie A Women’s Cup

Comincia senza sorprese la Serie A Women’s Cup, il nuovo torneo di calcio femminile che anticipa il massimo Campionato, il cui inizio è fissato per il 4 ottobre con un format completamente rinnovato. In occasione della prima giornata infatti si sono imposte le tre big Roma, Inter e Juventus che, rispettivamente, si sono imposte contro le tre squadre neopromosse.

Nello specifico l’Inter ha battuto per 1-2 il Genoa, trovando la porta prima con Bergoli al 25’ e successivamente, con Bugeja al 38’. Le rossoblu hanno poi provato a riaprire le sorti del match dal minuto 89’ con Mele, senza però riuscire a pareggiare i conti.

Tanti goal anche per le capitoline, le quali hanno regolato per 2-4 la Ternana in una disputa cominciata in modo equilibrato. Ad aprire le marcature è stata infatti Pilgrim (17’), preludio del raddoppio al 21’ con Corelli. Buona la reazione delle rossoverdi, brave ad accorciare con Pirone (24’) salvo poi subire le reti ancora di Pilgrim (28’) e, nella ripresa, di Rieke (57’).

Non sbaglia neanche la Vecchia Signora che, nella fattispecie, ha liquidato il Parma per 0-2 fruttando le reti delle sue grandi bomber. A sbloccare la sfida è stata, neanche a dirlo, l’eroina degli Europei Cristiana Girelli, a segno al 44’. Barbara Bonansea ha poi siglato il sigillo della sicurezza nel primo minuto di recupero. Domani si sconteranno Fiorentina-Como e Lazio-Napoli.