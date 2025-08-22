Davide Tardozzi spegne le polemiche: “Andiamo avanti con Bagnaia, lavoriamo per dargli feeling sulla Ducati”

Spegnere le polemiche. Sono stati giorni infuocati in Ducati dopo le esternazioni di Francesco Bagnaia nel post gara in Austria. La forte contrarietà manifesta ai microfoni da Pecco ha portato a chiedersi se sia al punto nel rapporto con la Rossa. Tuttavia, le considerazioni più riflessive del piemontese di ieri e quelle del Team Manager, Davide Tardozzi, vogliono portare su binari diversi la questione.

“Comprendiamo lo sfogo di Pecco, visti i problemi che sta avendo. Da parte nostra c’è la volontà di andare avanti con lui perché conosciamo il suo potenziale e quindi è nostra volontà dare un seguito a quanto fatto in questi anni“, ha dichiarato Tardozzi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

“La nostra priorità è quella di metterlo nelle condizioni di avere quel feeling che finora in questa stagione è mancato. Siamo convinti di poter ottenere grandi risultati con lui e quindi bisogna solo lavorare“, ha concluso Tardozzi. Al di là però tutti i segnali distensivi che ci possono essere, saranno i risultati a determinare se davvero questa connubio tornerà a essere vincente o meno.

Lo strapotere rappresentato da Marc Marquez è il fattore da considerare nella prosecuzione della convivenza tra il centauro nostrano e la casa di Borgo Panigale. Non resta che attendere quello che ci diranno gli ultimi nove GP dell’annata.