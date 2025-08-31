Charles Leclerc amaro: “Errore di Kimi ma sono cose che capitano. Con Russell? Non mi aspetto penalità”

Charles Leclerc non sa più a che Santo votarsi al termine del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Zandvoort, infatti, il pilota monegasco chiude nel peggiore dei modi la sua domenica, ovvero messo ko da Andrea Kimi Antonelli che aveva tentato un sorpasso azzardato sul ferrarista. SF-25 distrutta, mentre il rookie bolognese ha potuto riprendere la sua gara.

La gara è stata vinta da Oscar Piastri, che segna un importante successo per la corsa al titolo, davanti come detto a Max Verstappen a 1.2 secondi ed a Isack Hadjar a 3.2 al primo podio in carriera. Quarta posizione per George Russell a 5.6, quinta per Alexander Albon a 6.3, mentre è sesto Oliver Bearman a 9.0. Si ferma in settima posizione Lance Stroll a 9.4, quindi ottavo Fernando Alonso a 11.7, nono Yuki Tsunoda a 13.5, mentre completa la top10 Esteban Ocon a 14.0.

Al termine della gara sulla pista di Zandvoort il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente l’incidente con Kimi Antonelli non ci voleva. Si può dire e fare qualsiasi cosa prima di una gara ma finchè non è finita uno ci crede sempre. Oggi purtroppo è finita prima di quello che avrei sperato. Gli errori succedono. Da rookie o no non voglio entrare nel merito di quanto successo. Si tratta di una pista nella quale bisogna essere molto incisivi e aggressivi per fare un sorpasso, ma all’interno della curva 3 forse era un po’ troppo”.

Ultima battuta sul sorpasso su George Russell che richiamerà i due piloti dai commissari di pista perchè il monegasco forse è stato un po’ troppo energico nell’attacco: “Non lo sapevo che dovevamo andare, ma non mi aspetto niente. Devo essere aggressivo e l’ho fatto. Dopotutto ci giochiamo la posizione con la Mercedes nella classifica costruttori e lo farò anche nelle altre gare”.