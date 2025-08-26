Carlos Alcaraz: “Sinner? Non avrà pressione per il numero 1, chi giocherà meglio lo sarà”. E sul taglio di capelli…

Un break per set e via senza problemi: Carlos Alcaraz la mette così per battere Reilly Opelka al primo turno degli US Open. Il numero 2 del mondo si presenta con poco più di due agevoli ore sull’Arthur Ashe Stadium, disinnescando dove possibile il servizio e le contraddizioni che da esso derivano dell’uomo più alto delle parti di primo piano della classifica mondiale.

A precisa domanda su Jannik Sinner e sulla pressione della corsa al numero 1, nella conferenza stampa: “Sinceramente, non credo che avrà alcuna pressione. Sono certo che supererà il primo turno, che farà tutto il possibile per andare avanti, come ho fatto io stanotte. Cerco di non pensare molto al tema del numero 1, semplicemente cerco di andare più lontano possibile nel torneo, di giocare il mio miglior tennis, poi vedremo che succede. Chi giocherà meglio sarà numero 1“.

E sul taglio di capelli: “Molto diverso davanti, questo è sicuro. Sentivo che i miei capelli erano diventati tanti, volevo tagliarmeli prima del torneo. All’improvviso siamo stati soli io e mio fratello… però ha capito male come funziona la macchina e me li ha accorciati. L’unica maniera per “riparare” è stata il taglio completo, ed ecco perché la novità. Non sta nemmeno così male, suppongo. […] Stanotte è stato bello quando mi sono visto entrando nello stadio, era strano vedermi così senza capelli. Spero che mi aiuterà a essere un po’ più veloce! (Ride, ndr)”.

Su Opelka: “Oggi è stato molto difficile con lui, è un avversario duro, ha un grande servizio, non ti da ritmo negli scambi. Ed è stato difficile avere proprio questo ritmo e una buona sensazione da fondo. Si trattava di stare lì, giocando in ogni occasione possibile, di prendere ritmo e buon feeling. Primo turno difficile, ma sono contento per come l’ho preso per giocar bene. Per il resto tutto bene, da fondo e col servizio. Domani mi allenerò un po’ per avere ritmo, nel prossimo turno si giocheranno più palle e più punti da fondo“. Il riferimento è alla sfida con Mattia Bellucci; da capire se sarà sessione diurna o serale.