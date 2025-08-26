US Open 2025: Alcaraz, Rune e Draper avanti. Pochi scossoni a New York

Va a chiudersi anche la seconda giornata degli US Open 2025. E, come ieri, lo fa andando nella zona della mezzanotte, anche se non ai livelli del giorno d’apertura (fatto però dovuto alle peripezie di Bonzi-Medvedev). Non si registrano grandi sorprese, al di là di un paio di teste di serie basse che “saltano” (Humbert e ancor più Michelsen, che non conferma quanto di buono fatto vedere a Toronto).

I big, in linea generale, avanzano tutti senza grossi patemi. Carlos Alcaraz batte di pochissimo la mezzanotte per superare Reilly Opelka: lo spagnolo avrà ora la sfida con Mattia Bellucci, che sfrutta l’uscita di scena nel quarto set del cinese Juncheng Shang, al quale da tempo il concetto di fortuna appare poco conosciuto. A proposito d’Italia, dopo il derby vinto contro Francesco Passaro per Flavio Cobolli ci sarà l’USA Jenson Brooksby.

Bene anche Andrey Rublev, che procede con un triplo 6-4 sul croato classe 2005 Dino Prizmic, e Karen Khachanov, che ha qualche problemino in più con il padrone di casa Nishesh Basavareddy. Cede un set, piuttosto a sorpresa, ma senza altre conseguenze, Jack Draper, contro l’argentino Federico Agustin Gomez. Sarà interessante vedere il britannico all’opera contro il belga Zizou Bergs nell’attesa di una possibile sfida con il canadese Gabriel Diallo (che supera sia Dzumhur che il dover vomitare in campo, una scena che di tanto in tanto a New York si vede).

Avanza anche Holger Rune: il danese ha ragione dell’olandese Botic van de Zandschulp, ma adesso le difficoltà si alzano: Struff (che sarà pure qualificato, ma ha una qualità che da qualificato non è), Tiafoe e, eventualmente, Djokovic. Al quale, va detto, fa comodo l’uscita di scena di Korda e Michelsen, visto che adesso si trova senza avversari che abbiano realmente il gioco per impensierirlo, la qualcosa gli permetterà di trovare la forma cammin facendo. Debutta bene anche Joao Fonseca: il brasiliano batte in tre set il serbo Miomir Kecmanovic e adesso sarà interessante osservarlo contro il ceco Tomas Machac.

US OPEN 2025: RISULTATI MASCHILI

Brooksby (USA)-Vukic (AUS) 6-3 6-7(4) 6-4 3-6 6-4

Cobolli (ITA) [24]–Passaro (ITA) [Q] 7-5 4-6 6-4 3-6 6-3

Diallo (CAN) [31]-Dzumhur (BIH) 7-6(4) 4-6 7-5 7-5

Munar (ESP)-Faria (POR) [LL] 6-0 6-3 5-7 6-2

Bergs (BEL)-Tseng (TPE) 6-3 6-4 6-3

Draper (GBR) [5]-Gomez (ARG) [Q] 6-4 7-5 6-7(7) 6-2

Walton (AUS)-Humbert (FRA) [22] 6-4 7-6(4) 5-7 6-1

Wong (HKG) [Q]-Kovacevic (USA) 6-4 7-5 7-6(4)

Boyer (USA) [WC]-Duckworth (AUS) [LL] 6-3 7-5 6-4

Rublev [15]-Prizmic (CRO) [Q] 6-4 6-4 6-4

Khachanov [9]-Basavareddy (USA) [Q] 6-7(5) 6-3 7-5 6-1

Majchrzak (POL)-Dellien (BOL) 6-7(5) 6-3 7-5 6-1

Norrie (GBR)-Korda (USA) 7-5 6-4 rit.

Comesaña (ARG)-Michelsen (USA) [28] 1-6 6-3 6-4 6-4

Tiafoe (USA) [17]-Nishioka (JPN) 6-3 7-6(6) 6-3

Damm Jr (USA) [Q]-Blanch (USA) [WC] 6-3 6-4 6-4

Struff (GER) [Q]-McDonald (USA) 3-6 7-6(4) 6-3 6-3

Rune (DEN) [11]-van de Zandschulp (NED) 6-3 7-6(4) 7-6(2)

L. Harris (RSA)-Baez (ARG) 6-3 7-5 6-4

Collignon (BEL)-Galan (COL) [LL] 6-4 6-4 6-4

Ruud (NOR) [12]-Ofner (AUT) [PR] 6-1 6-2 7-6(5)

Bellucci (ITA)-Shang (CHN) 7-6(0) 1-6 6-3 3-0 rit.

Alcaraz (ESP) [2]-Opelka (USA) 6-4 7-5