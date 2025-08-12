World Games
World Games 2025: tutti i podi di martedì 12 agosto. Italia d’oro nel ju-jitsu, delude il pattinaggio
Va in archivio una giornata agrodolce per l’Italia ai World Games 2025, con all’attivo una sola medaglia conquistata nel ju-jitsu. I fratelli Giovanni e Pietro Napoli si sono presi l’oro nella categoria Duo Mixed Para Mental al termine di un percorso esaltante, regalando alla delegazione azzurra in Cina il nono titolo complessivo della manifestazione.
Di seguito il riepilogo di tutti i podi di martedì 12 agosto ai Giochi Mondiali di Chengdu.
WORLD GAMES 2025, TUTTI I PODI DI MARTEDÌ 12 AGOSTO
BEACH HANDBALL
Torneo maschile
1. Germania
2. Portogallo
3. Brasile
Torneo femminile
1. Argentina
2. Germania
3. Spagna
PATTINAGGIO A ROTELLE VELOCITÀ SU STRADA
Giro sprint uomini
1. Jhoan Sebastian Guzman Bitar (Spagna)
2. Jhon Edwar Tascon Holguin (Colombia)
3. Yvan Sivilier (Francia)
10.000 metri a punti uomini
1. Francisco Jose Peula Cabello (Spagna)
2. Julio Cesar Mirena Ortiz (Paraguay)
3. Martin Ferrie (Francia)
Giro sprint donne
1. Maria Fernanda Timms Ariza (Colombia)
2. Fran Vanhoutte (Belgio)
3. Anna-Laethisia Schimek (Germania)
10.000 metri a punti donne
1. Marine Lefeuvre (Francia)
2. Gabriela Rueda (Colombia)
3. Gabriela Vargas Sarmiento (Ecuador)
JU-JITSU
Open Ne-Waza uomini
1. Nimrod Ryeder (Israele)
2. Nathan Dos Santos (Canada)
3. Mohamed Ali Alsuwaidi (Emirati Arabi Uniti)
Open Ne-Waza donne
1. Tamara Toros (Ungheria)
2. Meshi Rosenfeld (Israele)
3. Alexa Toth (Ungheria)
Mixed Duo Para Mental
1. Italia (Pietro Napoli/Giovanni Napoli)
2. Mongolia
3. Brasile
Mixed Duo Para Physical
1. Cina
2. Germania
3. Messico
Mixed Duo Para Visual
1. Germania
2. Cina
3. Colombia
KORFBALL
Torneo misto
1. Paesi Bassi
2. Belgio
3. Taiwan
PARKOUR
Freestyle uomini
1. Mutsuhiro Shiohata (Giappone)
2. Eloan Hitz (Francia)
3. Shea Rudolph (Stati Uniti d’America)
Speed donne
1. Miranda Tibbling (Svezia)
2. Noa Man (Paesi Bassi)
3. Sara Banchoff Tzancoff (Argentina)
SQUASH
Singolo uomini
1. Victor Crouin (Francia)
2. Balazs Farkas (Ungheria)
3. Miguel Rodriguez (Colombia)
Singolo donne
1. Satomi Watanabe (Giappone)
2. Marie Stephan (Francia)
3. Marta Dominguez (Spagna)
WUSHU
56 kg uomini
1. Sishuo Tang (Cina)
2. Huy Hoang Do (Vietnam)
3. Carlos Baylon Jr (Filippine)
70 kg uomini
1. Gicheol Song (Corea del Sud)
2. Yat Lam Cheung (Hong Kong)
3. Huan Yi Zhang (Taiwan)
85 kg uomini
1. Alhussein Wahdan (Egitto)
2. Mohammadreza Rigi (Iran)
3. Andre Fandino (Spagna)
52 kg donne
1. Mengyue Chen (Cina)
2. Namrata Batra (India)
3. Thi Phuong Nga Ngo (Vietnam)
60 kg donne
1. Zhiqin Li (Cina)
2. Thi Thu Thuy Nguyen (Vietnam)
3. Soheila Mansourian Semiromi (Iran)
70 kg donne
1. Seyedah Yasaman Bagherzadehvaskas (Iran)
2. Hailan Zhu (Cina)
3. Menaalla Aly (Egitto)