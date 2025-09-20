Rugby femminile: l’Inghilterra batte la Francia e conquista la finale ai Mondiali

Si è appena conclusa all’Ashton Gate Stadium di Bristol la seconda semifinale della Rugby World Cup 2025, il campionato iridato femminile di rugby, e in campo sono scese la Francia e le padrone di casa dell’Inghilterra. Una sfida che è ormai un classico del Sei Nazioni, lo scontro tra le due nazionali che da anni dominano la scena europea e da cui doveva uscire la sfidante del Canada per il titolo.

Partita vibrante e ricca di emozioni quella andata in scena tra Inghilterra e Francia, con le padrone di casa che hanno saputo imporsi con autorità dopo un avvio equilibrato. Le inglesi partono subito fortissimo e al 5’ trovano la prima marcatura con Kildunne, brava a raccogliere un’azione confusa e trasformarla in una corsa irresistibile da quaranta metri per il 7-0. La Francia non si lascia intimorire e risponde colpo su colpo, senza però trovare varchi decisivi nei primi venti minuti.

L’equilibrio si rompe al 24’, quando Arbey accelera lungo la corsia sinistra, sfonda la linea difensiva e avvia l’azione che porta la Francia a pochi centimetri dalla meta. La pressione delle avanti francesi è determinante: Konde trova lo spazio sull’esterno e si tuffa oltre la linea, fissando il punteggio sul 7-5 con cui le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa, però, l’Inghilterra cambia marcia. Una touche nei 22 francesi si trasforma in una maul devastante che travolge la difesa e permette a Cockayne di siglare il 14-5. La Francia non si arrende e trova una splendida reazione con Arbey, ancora protagonista di una corsa vincente per la meta del 14-12. Ma la forza fisica delle avanti inglesi è incontenibile: poco prima dell’ora di gioco Ward finalizza una lunga sequenza di cariche e riallarga il divario sul 21-12.

Il colpo del definitivo ko arriva al 69’, con un’invenzione di Harrison che calcia un grubber velenoso. Sul rimbalzo la più lesta è ancora Kildunne, che semina la difesa e segna la meta del 28-12. Nel finale c’è spazio per altre due marcature: Konde regala l’ultima illusione alla Francia, ma è Jones allo scadere a fissare il 35-17. Una vittoria netta, che conferma la solidità dell’Inghilterra e la capacità di colpire nei momenti chiave della partita.