Rugby femminile, le 32 convocate dell’Italia per la Coppa del Mondo 2025

La Federazione Italiana Rugby ha reso noto l’elenco delle convocate per la Coppa del Mondo 2025, in programma in Inghilterra dal 22 agosto al 27 settembre. Il CT azzurro Fabio Roselli ha selezionato 32 giocatrici (18 avanti e 14 trequarti) per la fase finale dei Mondiali, con la partenza fissata venerdì 15 agosto in vista del match d’esordio contro la Francia previsto il 23 agosto.

“Sono molto emozionato di affrontare il mio primo Mondiale seniores e sono fiero di poterlo fare con questa straordinaria Italia, non potevo chiedere di meglio. Per 7 mesi abbiamo tutti superato ogni piccolo e grande ostacolo per costruire la consapevolezza di quello che serve per essere competitive con le squadre più forti al mondo. Sarà un Mondiale di grandissimo livello e sono sicuro che l’Italia, in modo speciale, giocherà per qualcosa che va oltre la competizione sportiva“, dichiara Roselli al sito federale.

“Abbiamo lavorato molto duramente nella preparazione a questo importante evento sportivo, sviluppando una mentalità di crescita e di evoluzione umana e sportiva. Sono soddisfatto del lavoro di tutto lo staff e di tutte le giocatrici. Voglio ringraziare in modo particolare tutte le atlete che non partiranno per l’Inghilterra ma che fanno parte della Squadra Italia: senza il vostro vitale contributo non avremmo potuto raggiungere questo livello. Grazie! Abbiamo ancora qualche giorno per rilassarci e poi si parte“, conclude il CT della Nazionale.

Elisa Giordano, capitana della squadra azzurra con alle spalle 75 caps in Nazionale, si appresta a disputare il terzo Mondiale della carriera: “Sono orgogliosa di poter essere la Capitana di una squadra come l’Italia. Rappresentare il nostro Paese nella competizione più importante che ci sia richiede un impegno che è stato profuso sin dall’inizio di questo cammino di avvicinamento alla Coppa del Mondo. Non vediamo l’ora di partire per l’Inghilterra: siamo cariche e sono sicura che proseguiremo nel buon lavoro che, assieme allo staff, stiamo già facendo. Disputare la terza Coppa del Mondo in carriera è un sogno che si realizza: nel corso degli anni abbiamo assistito a una crescita enorme del movimento femminile e questo Mondiale è l’esempio più evidente. Essere tra le protagoniste di un evento globale di questa portata ci dà la carica giusta e ci chiama collettivamente a raccolta“.

CONVOCATE ITALIA MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025

Avanti

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, 62 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 58 caps)

Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 64 caps)

Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 12 caps)

Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 75 caps)

Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 16 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 55 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 39 caps)

Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby, 8 caps)

Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 15 caps)

Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 34 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 34 caps)

Desiree SPINELLI (Benetton Rugby Treviso, 4 caps)

Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 18 caps)

Sara TOUNESI (Stade Bordelais Rugby, 50 caps)

Silvia TURANI (Harlequins, 44 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 38 caps)

Beatrice VERONESE (RC Toulon, 29 caps)

Trequarti

Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 7 caps)

Gaia BUSO (Villorba Rugby, 3 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 23 caps)

Giada CORRADINI (Montpellier Herault Rugby, 1 cap)

Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 33 caps)

Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 21 caps)

Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 58 caps)

Sara MANNINI (Rugby Colorno, 9 caps)

Aura MUZZO (LOU Rugby, 55 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 41 caps)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 86 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 92 caps)

Sofia STEFAN (RC Toulon, 98 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 24 caps)