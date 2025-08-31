Si apre la prima di tre domeniche che avranno per protagonisti gli Europei 2025. Dopo la grande scorpacciata di ieri, con 12 partite, il basket continentale “rallenta” e propone un menu da sei incontri, quelli di Limassol e Katowice.

L’Italia sarà di scena nuovamente alla sera contro la Bosnia Erzegovina, dopo il pomeriggio contro la Georgia (che, invece, lo ritroverà al cospetto della Grecia). Spagna-Cipro è il match del pomeriggio, verosimilmente a senso unico. A Katowice, invece, si parte con un altro confronto che avrà probabilmente una vincitrice chiara, Slovenia-Belgio, e poi ci sarà Israele-Francia. In serata spazio alla Polonia attesa dal confronto con l’Islanda.

Di seguito il calendario completo delle partite odierne agli Europei 2025, Eurobasket nella più nota accezione. Sarà possibile seguire Italia-Bosnia Erzegovina in tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e Georgia-Grecia su Sky Sport Basket (205); diretta streaming per le due partite citate su SkyGo e Now, per l’Italia anche su RaiPlay; tutte le partite su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Italia-Bosnia Erzegovina, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO EUROPEI BASKET 2025 OGGI

Domenica 31 agosto

Girone C (a Limassol, Cipro)

Ore 14:00 Georgia-Grecia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

Ore 17:15 Spagna-Cipro

Ore 20:30 Italia-Bosnia Erzegovina – Diretta tv su Rai2 in chiaro, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Girone D (a Katowice, Polonia)

Ore 14:00 Slovenia-Belgio

Ore 17:00 Israele-Francia

Ore 20:30 Polonia-Islanda

PROGRAMMA EUROPEI BASKET 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 in chiaro, Sky Sport Uno (Italia-Bosnia Erzegovina), Sky Sport Basket (Italia-Bosnia Erzegovina e Georgia-Grecia)

Diretta streaming: RaiPlay (Italia-Bosnia Erzegovina), SkyGo, Now (Italia-Bosnia Erzegovina e Georgia-Grecia), DAZN (tutte)

Diretta Live testuale: OA Sport (Italia-Bosnia Erzegovina)