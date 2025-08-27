Calcio femminile, la Roma approda alla finale del 2° turno di qualificazione di Champions League. Inter eliminata

Giornata di incontri per il secondo turno di qualificazione della Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Nel percorso “Piazzate”, disputato da 15 squadre in quattro mini-tornei, si sono giocate le loro carte Roma e Inter, presenti nel gruppo 2 e nel gruppo 3. Le quattro vincitrici dei mini-tornei citati raggiungeranno Real Madrid, Häcken, Paris FC, Atlético Madrid, Eintracht Francoforte e Sporting CP al terzo turno di qualificazione del percorso indicato.

Le giallorosse hanno affrontato allo Stadion SK Prosek di Praga le kazake dell’Aktobe nella semifinale del raggruppamento menzionato. La formazione allenata da Luca Rossettini si è imposta 2-0 grazie alle reti di Marta Pandini al 40′ e di Giulia Galli al 41′. Nella ripresa non ci sono ulteriori realizzazioni e le capitoline se la vedranno il 30 agosto contro la vincente tra lo Sparta Praga e il Nordsjaelland per giocarsi l’approdo al terzo round.

Niente da fare invece per le nerazzurre che al Konami Football Centre di Milano hanno giocato contro il Brann. La prima storica partecipazione della Beneamata al femminile in Champions non ha avuto un seguito, visto il ko inflitto (2-1) dalla compagine norvegese alla squadra allenata da Gianpiero Piovani.

Inter in vantaggio dopo 7′ con la rete dell’islandese Karolina Vilhjalmsdottir al 7′. Un vantaggio però che le interiste non sono state in grado di gestire. I gol dell’islandese Dilja Zomers al 13′ e della norvegese Signe Gaupset al 56′ hanno dunque estromesso dalla competizione la formazione di Piovani. In finale del mini-torneo quindi ci sarà il Brann che affronterà la vincente tra Valur e Braga.