Calcio femminile, Roma a valanga contro lo Sparta Praga e al 3° turno di qualificazione di Champions League

Giornata di incontri per il secondo turno di qualificazione della Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Nel percorso “Piazzate”, disputato da 15 squadre in quattro mini-tornei, in campo Roma e Inter, presenti nel gruppo 2 e nel gruppo 3.

Le giallorosse, vittoriose nella semifinale del raggruppamento citato contro kazake dell’Aktobe con lo score di 2-0, si sono riproposte quest’oggi allo Stadion SK Prosek di Praga contro le padrone di casa dello Sparta e la vittoria è stata netta. Le capitoline, infatti, hanno rifilato un perentorio 5-1 alla compagine allenata da Michael Steiner.

Alla mezzora la Roma è passata in vantaggio grazie alla norvegese Emilie Haavi, brava a farsi trovare pronta all’appuntamento. Nella ripresa la squadra di Luca Rossettini ha dilagato. Al 52′ Lucia Di Guglielmo ha gonfiato la rete. A seguire c’è stata la doppietta di una brillante Manuela Giugliano (52′ e 72′) e la cinquina di Marta Padini al 79′. A tre minuti dalla fine il gol della bandiera tra le fila dello Sparta con Aneta Dedinova.

Con questo risultato le giallorosse sono approdate al terzo turno di qualificazione di Champions e domani sapranno, dopo il sorteggio delle ore 12.00, quale sarà il percorso. Ricordiamo che le vincitrici dei mini-tornei di questo secondo turno raggiungeranno Real Madrid, Häcken, Paris FC, Atlético Madrid, Eintracht Francoforte e Sporting CP e gli scontri tra queste formazioni saranno decisivi ai fini del pass per il tabellone principale della Champions League.

Per quanto riguarda le nerazzurre, sconfitte nella semifinale del gruppo 3 contro le norvegesi del Brann, c‘è stato un riscatto al Konami Football Centre di Milano. La Beneamata si è imposta nella finale per il 3°/4° posto contro il Valur per 4-1 grazie ai gol di Bugeja al 31′, Magull al 36′, Polli al 41′ e Detruyer all’85’. A ciò va aggiunto anche un rigore fallito da Magull al 29′. Fridriksdottir è andata a segno tra le fila della compagine rivale. Inter, dunque, che accede al primo turno di qualificazione della UEFA Europa Cup.