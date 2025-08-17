Bocce, Bottero e Chiapello cedono alla Francia e restano ai piedi del podio nella pétanque a coppie miste ai World Games

Si esaurisce ai piedi del podio la corsa degli azzurri Alessia Bottero ed Andrea Chiapello nella pétanque a coppie miste delle bocce ai World Games 2025: a Chengdu, in Cina, l’Italia cede nella finale per la medaglia di bronzo ai francesi Lucas Desport e Sandrine Poinsot, che si impongono per 13-4.

Se nella prima fase a gironi la sfida tra Italia e Francia era stata più combattuta, con gli azzurri capaci di partire sull’8-0 in appena tre round, salvo poi essere rimontati ed uscire sconfitti per 9-13, nella finale per il terzo posto bastano appena sei mani alla coppia transalpina per chiudere la contesa.

I francesi partono subito sul 2-0, ma l’Italia riesce a replicare dimezzando lo svantaggio. Nella terza mano la Francia torna a +2 sul 3-1, ma è nella quarta che i transalpini riescono a spaccare la partita, piazzando 5 punti e volando sull’8-1. Gli azzurri accennano ad una reazione, recuperando 3 lunghezze fino al 4-8, ma nella sesta mano arrivano altri 5 punti della Francia, che fanno calare il sipario sul match col punteggio di 13-4.