Bobo Vieri: “Nelle mie condizioni, non tiro neanche in porta. Milan un po’ indietro, Juventus da definire”

Vari spunti da un ospite d’eccezione. Christian “Bobo” Vieri è intervenuto nell’ultima puntata dell’approfondimento sportivo, OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotto da Alice Liverani. Nell’edizione estiva al Fantini Club Di Cervia Milano Marittima, l’ex calciatore nostrano ha dato diverse chiavi di lettura relativa alle sue attività e anche al suo grande passato sul rettangolo verde.

Si è partiti parlando della Bobo Summer Cup, iniziativa di cui Vieri va orgoglioso: “Ci sono un torneo di padel dove giocano tanti ex calciatori, diverse iniziative e una raccolta fondi per beneficenza per dare una mano a chi è meno fortunato. Lo dico sempre, noi ex calciatori siamo fortunati e dobbiamo dare un aiuto a chi è in difficoltà. Un week end di sport per stare insieme e bene“.

Secondo tema è stato quello della nostalgia dal calcio giocato: “Non mi mancano i ritiri, odiavo quella fase della stagione, tempo perso. Quello che mi manca sono le partite della domenica, gli allenamenti nel corso della settimana, la preparazione fisica e mentale. Dispiace dover smettere quando si è ancora giovani, perché in altri lavori si può andare avanti per più tempo. Peccato, ma fa parte del gioco. Per quanto mi riguarda, non posso più fare neanche un tiro in porta viste le mie attuali condizioni fisiche“.

Estate calcistica caratterizzata dal nuovo format del Mondiale per club e Vieri ha promosso la novità: “Gli stadi erano quasi sempre esauriti. Secondo me è stato un torneo meraviglioso. Tante compagini che non potrebbero mai giocare contro l’hanno fatto. Mi riferisco agli incroci tra formazioni europee e sudamericane. È una cosa che da calciatore mi sarebbe piaciuto fare, pensando soprattutto a squadre come il River Plate, per il calore del loro pubblico. È stato un torneo che ha vinto il Chelsea, che si è dimostrato più forte. La FIFA secondo me ha fatto bene a organizzare questo evento e, per me, Gianni Infantino è il miglior presidente della storia da questo punto di vista. Sa gestire le cose e coinvolge anche noi ex calciatori che siamo parte integrante. Il suo modo di fare fa sì che ci sia un seguito. Io ho fatto una settimana con la FIFA a Miami e sono stato benissimo. Negli USA ci sono tante tipologie di tifosi, di varie etnie. Poi, l’anno prossimo ci sarà il Mondiale per nazioni e sarà uno spettacolo“.

In conclusione, una battuta sul calcio mercato: “Il Milan è un po’ indietro avendo fatto delle cessioni pesanti, l’Inter potrebbe ingaggiare Lookman, che è un gran giocatore, mentre per Juventus è in una situazione tutta da definire, pensando alla permanenza o meno di Vlahovic. Staremo a vedere“.

