Bernie Ecclestone su Hamilton: “Deve ritirarsi, si sta prendendo in giro. Ferrari pensi ad Hadjar e a Bortoleto”

Sono un po’ tutti in vena di consigli nei confronti di Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Ferrari non sta rispettando le attese e anche le proprie aspettative, visto il suo rendimento con la Rossa nel Mondiale 2025 di F1. Per questa ragione, in considerazione delle sue 40 primavere, da più parti stanno arrivando considerazioni sul fatto che il Re Nero dovrebbe smettere di competere, non avendo più possibilità di lottare per vittorie e titolo iridato.

L’ultimo a esprimersi in questi termini è stato l’ex boss del Circus, Bernie Ecclestone. In un’intervista concessa al Daily Mail, il 94enne manager britannico è stato chiaro: “Lewis è stato un grande talento e probabilmente lo è ancora. Ma tutti i grandi sportivi, quando raggiungono il top, hanno soltanto una direzione in cui poter andare. Ed è verso il basso. Hamilton è stanco. Sta facendo questo lavoro da una vita. Ha bisogno di riposarsi, di resettarsi completamente e fare qualcosa di completamente diverso. Prima o poi dovrà abituarsi a fare qualcos’altro oltre al Motorsport, magari non ci sta ancora pensando ma avrebbe dovuto iniziare a farlo tempo fa“.

Ecclestone, dunque, suggerirebbe al pilota nativo di Stevenage una risoluzione del contratto immediata con la Rossa: “Hamilton non è un bluff, ma si prenderebbe in giro da solo se dovesse continuare. Dovrebbe smettere ora. Se fossi in lui, andrei immediatamente dalla Ferrari e mi farei da parte nel caso in cui avessero qualcuno. Vorrei che il mio contratto fosse onorato in pieno, perché la Rossa lo ha preso con un obiettivo importante. Le cose, però, non stanno funzionando, quindi potrebbero accordarsi così. Ha già vinto sette Mondiali, non ha bisogno di prendersi ulteriori rischi. Non gli auguro nulla di male, ma non sta più lottando per il titolo, e non avrebbe senso rischiare di restare due anni a letto perché una schiena rotta o qualcos’altro di brutto“, ha precisato l’ex boss della F1.

Ecclestone, a questo proposito, ha anche consigliato alla scuderia di Maranello quale profilo prendere in considerazione e da affiancare a Charles Leclerc nell’eventualità descritta: “Cercherei di prendere Isack Hadjar dalla Racing Bulls. Ha fatto benissimo in questo suo primo anno, ed è un bravissimo ragazzo. Oppure Gabriel Bortoleto. Ha talento. Entrambi sono molto forti“.