Beach Volley
Beach Volley, segnali di ripresa dall’Italia ad Amburgo: Orsi Toth/Gottardi ai quarti, 13mi Dal Corso/Viscovich
L’Italia del beach volley ritrova finalmente un sorriso in un’estate segnata da infortuni e difficoltà. La seconda giornata dell’Elite 16 di Amburgo, tappa di massimo livello del Beach Pro Tour, ha offerto agli azzurri un bilancio contrastante: la splendida qualificazione di Gottardi/Orsi Toth, che hanno vinto il proprio girone, la precoce eliminazione di Scampoli/Bianchi e la dignitosa uscita di scena di Dal Corso/Viscovich, battuti ai sedicesimi dai campioni del mondo Perusic/Schweiner. In un contesto così competitivo, il percorso delle due azzurre rappresenta un segnale incoraggiante per tutto il movimento.
Il colpo di giornata è arrivato da Gottardi e Orsi Toth, protagoniste di una partita solidissima contro le francesi Vieira/Chamereau, vinta per 2-0 (23-21, 21-16). Il primo set è stato una battaglia punto a punto, con le italiane brave a restare lucide nei momenti decisivi e a chiudere ai vantaggi. Nel secondo parziale la coppia azzurra ha preso subito l’inerzia della gara, imponendo ritmo e precisione al servizio. Orsi Toth è apparsa in netta crescita fisica dopo il lungo infortunio che ne aveva condizionato la stagione, mentre Gottardi ha dato sicurezza in ricezione e continuità in attacco. Con questo successo le due italiane hanno chiuso al primo posto la Pool F e oggi, negli ottavi di finale, affronteranno le tedesche Bock/Lippmann per un posto nei quarti: una sfida insidiosa ma alla portata, considerando lo stato di forma ritrovato.
Amarezza invece per Scampoli e Bianchi, costrette a salutare la competizione dopo aver perso anche il secondo incontro del girone contro le ceche Kylie/Maixnerova, con un secco 0-2 (19-21, 15-21). La coppia tricolore non è mai riuscita a invertire l’inerzia della partita: nel primo set, nonostante un avvio positivo, ha ceduto nel finale sotto la pressione avversaria; nel secondo, le ceche hanno alzato il ritmo al servizio e imposto la loro fisicità a muro, impedendo alle italiane di trovare soluzioni efficaci in attacco. Dopo lo stop per infortunio di Bianchi, il ritorno in campo era comunque un passaggio necessario per riprendere fiducia e ritmo gara. La strada è ancora lunga, ma l’esperienza di Amburgo potrà servire come banco di prova per crescere.
Sul fronte maschile, si è chiuso il percorso di Dal Corso e Viscovich, tornati insieme per l’occasione per unire i punti necessari all’iscrizione al torneo. Dopo aver superato con merito i gironi grazie alla vittoria sugli svizzeri Krattiger/Dillier, gli azzurri hanno trovato sulla loro strada i cechi Perusic/Schweiner, campioni del mondo in carica. Il match del Round of 18 si è concluso 0-2 (18-21, 17-21), ma Dal Corso e Viscovich hanno mostrato solidità e buoni tratti di gioco, restando a lungo in partita contro una delle coppie più forti del circuito. Per loro, il bilancio resta positivo: essere riusciti a superare un turno in un Elite 16 conferma il valore di una coppia che, pur ricostruita per necessità, ha dimostrato competitività ai massimi livelli.
TORNEO FEMMINILE
Pool A
Müller/Tillmann GER [1] – Shiba/Reika JPN [24] [Q] 2-0 (21-8, 22-20)
Hegeile/Vitoria BRA [12] – Svozilova/Stochlova CZE [13] [Q] 0-2 (19-21, 19-21)
Müller/Tillmann GER [1] – Svozilova/Stochlova CZE [13] [Q] 2-1 (20-22, 21-15, 15-11)
Shiba/Reika JPN [24] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [12] 1-2 (23-21, 12-21, 11-15)
Pool B
Thamela/Victoria BRA [2] – Hollas, H./Remmelg EST [23] [Q] 2-1 (19-21, 21-17, 15-12)
Ittlinger/Grüne GER [11] – van Driel, E./Bekhuis NED [14] 2-0 (21-9, 21-16)
Thamela/Victoria BRA [2] – Ittlinger/Grüne GER [11] 2-1 (21-11, 15-21, 15-9)
Hollas, H./Remmelg EST [23] [Q] – van Driel, E./Bekhuis NED [14] 2-0 (21-19, 21-14)
Pool C
Tina/Anastasija LAT [3] – Kylie/Maixnerova CZE [22] [Q] 2-0 (21-19, 21-12)
Scampoli/Bianchi ITA [10] – Schürholz/Kunst GER [15] 0-2 (17-21, 17-21)
Tina/Anastasija LAT [3] – Schürholz/Kunst GER [15] 2-0 (21-12, 21-18)
Kylie/Maixnerova CZE [22] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [10] 2-0 (21-19, 21-15)
Pool D
Carol/Rebecca BRA [4] – Bauer/Anderson USA [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-16)
Ahtiainen/Lahti FIN [9] – Konink/Schoon NED [16] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)
Carol/Rebecca BRA [4] – Ahtiainen/Lahti FIN [9] 0-2 (15-21, 19-21)
Bauer/Anderson USA [21] [Q] – Konink/Schoon NED [16] [Q] 0-2 (18-21, 14-21)
Pool E
Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Harward/Phillips USA [20] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)
Bock/Lippmann GER [8] – Hodel/DeBerg USA [17] [Q] 2-0 (21-12, 21-15)
Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Bock/Lippmann GER [8] 2-0 (21-17, 23-21)
Harward/Phillips USA [20] [Q] – Hodel/DeBerg USA [17] [Q] 0-2 (20-22, 14-21)
Pool F
Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [6] – Placette/Richard FRA [19] [Q] 2-0 (26-24, 21-16)
Vieira/Chamereau FRA [7] – Serdiuk/Romaniuk UKR [18] [Q] 2-1 (17-21, 21-17, 15-9)
Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [6] – Vieira/Chamereau FRA [7] 2-0 (23-21, 21-16)
Placette/Richard FRA [19] [Q] – Serdiuk/Romaniuk UKR [18] [Q] 0-2 (18-21, 16-21)
ROUND OF 18: Carol/Rebecca BRA [4] – Hegeile/Vitoria BRA [12] 2-1 (18-21, 21-13, 15-13)
Vieira/Chamereau FRA [7] – Konink/Schoon NED [16] [Q] 2-1 (21-16, 13-21, 15-11)
Svozilova/Stochlova CZE [13] [Q] – Hollas, H./Remmelg EST [23] [Q] 2-1 (21-17, 26-28, 15-10)
Schürholz/Kunst GER [15] – Serdiuk/Romaniuk UKR [18] [Q] 2-0 (21-15, 21-19)
Ittlinger/Grüne GER [11] – Hodel/DeBerg USA [17] [Q] 2-0 (22-20, 21-16)
Bock/Lippmann GER [8] – Kylie/Maixnerova CZE [22] [Q] 2-1 (19-21, 21-18, 15-10)
ROUND OF 12:
Müller/Tillmann GER [1] – Schürholz/Kunst GER [15]
Thamela/Victoria BRA [2] – Vieira/Chamereau FRA [7]
Tina/Anastasija LAT [3] – Carol/Rebecca BRA [4]
Ahtiainen/Lahti FIN [9] – Ittlinger/Grüne GER [11]
Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Svozilova/Stochlova CZE [13] [Q]
Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [6] – Bock/Lippmann GER [8]
TORNEO MASCHILE
Pool A
Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Horst/Pristauz AUT [24] [Q] 2-0 (21-12, 21-12)
Rotar/Gauthier-Rat FRA [12] – Plavins/Fokerots LAT [13] 2-0 (21-13, 21-17)
Horst/Pristauz AUT [24] [Q] – Plavins/Fokerots LAT [13] 0-2 (12-21, 11-21)
Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [12] 2-1 (21-14, 19-21, 15-13)
Pool B
Boermans/de Groot NED [2] – Dal Corso/Viscovich ITA [23] [Q] 2-0 (21-19, 21-14)
Krattiger/Dillier SUI [11] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [14] 1-2 (11-21, 21-18, 12-15)
Dal Corso/Viscovich ITA [23] [Q] – Krattiger/Dillier SUI [11] 2-0 (21-16, 21-15)
Boermans/de Groot NED [2] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [14] 2-1 (18-21, 21-17, 15-8)
Pool C
Åhman/Hellvig SWE [3] – Dressler/Waller AUT [22] [Q] 2-1 (21-13, 17-21, 15-7)
Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [10] – George/Saymon BRA [15] [Q] 2-0 (21-16, 22-20)
Dressler/Waller AUT [22] [Q] – George/Saymon BRA [15] [Q] 2-1 (21-16, 20-22, 15-8)
Åhman/Hellvig SWE [3] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [10] (Injury Team B)
Pool D
Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [21] [Q] 2-1 (16-21, 21-17, 15-13)
Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] – Henning/Wüst GER [16] 2-1 (21-18, 12-21, 15-8)
Grimalt M./Grimalt E. CHI [21] [Q] – Henning/Wüst GER [16] 0-2 (17-21, 18-21)
Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] 1-2 (24-22, 19-21, 10-15)
Pool E
Perusic/Schweiner CZE [5] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)
Alayo/Diaz CUB [8] – Penninga/Immers NED [17] [Q] 2-0 (24-22, 21-14)
Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q] – Penninga/Immers NED [17] [Q] 2-1 (18-21, 21-15, 15-10)
Perusic/Schweiner CZE [5] – Alayo/Diaz CUB [8] 0-2 (19-21, 25-27)
Pool F:
Ehlers/Wickler GER [6] [Q] – Heidrich/Jordan SUI [19] [Q] 2-1 (19-21, 21-18, 16-14)
Łosiak/Bryl POL [7] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)
Heidrich/Jordan SUI [19] [Q] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q] 2-0 (21-17, 22-20)
Ehlers/Wickler GER [6] [Q] – Łosiak/Bryl POL [7] 2-1 (13-21, 21-18, 15-9)
Round of 18:
Łosiak/Bryl POL [7] – Dressler/Waller AUT [22] [Q] 2-1 (21-19, 15-21, 15-9)
Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Heidrich/Jordan SUI [19] [Q] 2-1 (20-22, 21-18, 17-15)
Rotar/Gauthier-Rat FRA [12] – Henning/Wüst GER [16] 2-0 (21-10, 21-15)
Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [14] – Plavins/Fokerots LAT [13] 0-2 (16-21, 17-21)
Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [10] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q] 1-2 (21-13, 15-21, 14-16)
Perusic/Schweiner CZE [5] – Dal Corso/Viscovich ITA [23] [Q] 2-0 (21-18, 21-17)
Round of 12:
Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Łosiak/Bryl POL [7]
Åhman/Hellvig SWE [3] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [12]
Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] – Perusic/Schweiner CZE [5]
Boermans/de Groot NED [2] – Evandro/Arthur Lanci BRA [4]
Ehlers/Wickler GER [6] [Q] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q]
Alayo/Diaz CUB [8] – Plavins/Fokerots LAT [13]