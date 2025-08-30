Beach Volley, segnali di ripresa dall’Italia ad Amburgo: Orsi Toth/Gottardi ai quarti, 13mi Dal Corso/Viscovich

L’Italia del beach volley ritrova finalmente un sorriso in un’estate segnata da infortuni e difficoltà. La seconda giornata dell’Elite 16 di Amburgo, tappa di massimo livello del Beach Pro Tour, ha offerto agli azzurri un bilancio contrastante: la splendida qualificazione di Gottardi/Orsi Toth, che hanno vinto il proprio girone, la precoce eliminazione di Scampoli/Bianchi e la dignitosa uscita di scena di Dal Corso/Viscovich, battuti ai sedicesimi dai campioni del mondo Perusic/Schweiner. In un contesto così competitivo, il percorso delle due azzurre rappresenta un segnale incoraggiante per tutto il movimento.

Il colpo di giornata è arrivato da Gottardi e Orsi Toth, protagoniste di una partita solidissima contro le francesi Vieira/Chamereau, vinta per 2-0 (23-21, 21-16). Il primo set è stato una battaglia punto a punto, con le italiane brave a restare lucide nei momenti decisivi e a chiudere ai vantaggi. Nel secondo parziale la coppia azzurra ha preso subito l’inerzia della gara, imponendo ritmo e precisione al servizio. Orsi Toth è apparsa in netta crescita fisica dopo il lungo infortunio che ne aveva condizionato la stagione, mentre Gottardi ha dato sicurezza in ricezione e continuità in attacco. Con questo successo le due italiane hanno chiuso al primo posto la Pool F e oggi, negli ottavi di finale, affronteranno le tedesche Bock/Lippmann per un posto nei quarti: una sfida insidiosa ma alla portata, considerando lo stato di forma ritrovato.

Amarezza invece per Scampoli e Bianchi, costrette a salutare la competizione dopo aver perso anche il secondo incontro del girone contro le ceche Kylie/Maixnerova, con un secco 0-2 (19-21, 15-21). La coppia tricolore non è mai riuscita a invertire l’inerzia della partita: nel primo set, nonostante un avvio positivo, ha ceduto nel finale sotto la pressione avversaria; nel secondo, le ceche hanno alzato il ritmo al servizio e imposto la loro fisicità a muro, impedendo alle italiane di trovare soluzioni efficaci in attacco. Dopo lo stop per infortunio di Bianchi, il ritorno in campo era comunque un passaggio necessario per riprendere fiducia e ritmo gara. La strada è ancora lunga, ma l’esperienza di Amburgo potrà servire come banco di prova per crescere.

Sul fronte maschile, si è chiuso il percorso di Dal Corso e Viscovich, tornati insieme per l’occasione per unire i punti necessari all’iscrizione al torneo. Dopo aver superato con merito i gironi grazie alla vittoria sugli svizzeri Krattiger/Dillier, gli azzurri hanno trovato sulla loro strada i cechi Perusic/Schweiner, campioni del mondo in carica. Il match del Round of 18 si è concluso 0-2 (18-21, 17-21), ma Dal Corso e Viscovich hanno mostrato solidità e buoni tratti di gioco, restando a lungo in partita contro una delle coppie più forti del circuito. Per loro, il bilancio resta positivo: essere riusciti a superare un turno in un Elite 16 conferma il valore di una coppia che, pur ricostruita per necessità, ha dimostrato competitività ai massimi livelli.

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Müller/Tillmann GER [1] – Shiba/Reika JPN [24] [Q] 2-0 (21-8, 22-20)

Hegeile/Vitoria BRA [12] – Svozilova/Stochlova CZE [13] [Q] 0-2 (19-21, 19-21)

Müller/Tillmann GER [1] – Svozilova/Stochlova CZE [13] [Q] 2-1 (20-22, 21-15, 15-11)

Shiba/Reika JPN [24] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [12] 1-2 (23-21, 12-21, 11-15)

Pool B

Thamela/Victoria BRA [2] – Hollas, H./Remmelg EST [23] [Q] 2-1 (19-21, 21-17, 15-12)

Ittlinger/Grüne GER [11] – van Driel, E./Bekhuis NED [14] 2-0 (21-9, 21-16)

Thamela/Victoria BRA [2] – Ittlinger/Grüne GER [11] 2-1 (21-11, 15-21, 15-9)

Hollas, H./Remmelg EST [23] [Q] – van Driel, E./Bekhuis NED [14] 2-0 (21-19, 21-14)

Pool C

Tina/Anastasija LAT [3] – Kylie/Maixnerova CZE [22] [Q] 2-0 (21-19, 21-12)

Scampoli/Bianchi ITA [10] – Schürholz/Kunst GER [15] 0-2 (17-21, 17-21)

Tina/Anastasija LAT [3] – Schürholz/Kunst GER [15] 2-0 (21-12, 21-18)

Kylie/Maixnerova CZE [22] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [10] 2-0 (21-19, 21-15)

Pool D

Carol/Rebecca BRA [4] – Bauer/Anderson USA [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-16)

Ahtiainen/Lahti FIN [9] – Konink/Schoon NED [16] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)

Carol/Rebecca BRA [4] – Ahtiainen/Lahti FIN [9] 0-2 (15-21, 19-21)

Bauer/Anderson USA [21] [Q] – Konink/Schoon NED [16] [Q] 0-2 (18-21, 14-21)

Pool E

Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Harward/Phillips USA [20] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Bock/Lippmann GER [8] – Hodel/DeBerg USA [17] [Q] 2-0 (21-12, 21-15)

Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Bock/Lippmann GER [8] 2-0 (21-17, 23-21)

Harward/Phillips USA [20] [Q] – Hodel/DeBerg USA [17] [Q] 0-2 (20-22, 14-21)

Pool F

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [6] – Placette/Richard FRA [19] [Q] 2-0 (26-24, 21-16)

Vieira/Chamereau FRA [7] – Serdiuk/Romaniuk UKR [18] [Q] 2-1 (17-21, 21-17, 15-9)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [6] – Vieira/Chamereau FRA [7] 2-0 (23-21, 21-16)

Placette/Richard FRA [19] [Q] – Serdiuk/Romaniuk UKR [18] [Q] 0-2 (18-21, 16-21)

ROUND OF 18: Carol/Rebecca BRA [4] – Hegeile/Vitoria BRA [12] 2-1 (18-21, 21-13, 15-13)

Vieira/Chamereau FRA [7] – Konink/Schoon NED [16] [Q] 2-1 (21-16, 13-21, 15-11)

Svozilova/Stochlova CZE [13] [Q] – Hollas, H./Remmelg EST [23] [Q] 2-1 (21-17, 26-28, 15-10)

Schürholz/Kunst GER [15] – Serdiuk/Romaniuk UKR [18] [Q] 2-0 (21-15, 21-19)

Ittlinger/Grüne GER [11] – Hodel/DeBerg USA [17] [Q] 2-0 (22-20, 21-16)

Bock/Lippmann GER [8] – Kylie/Maixnerova CZE [22] [Q] 2-1 (19-21, 21-18, 15-10)

ROUND OF 12:

Müller/Tillmann GER [1] – Schürholz/Kunst GER [15]

Thamela/Victoria BRA [2] – Vieira/Chamereau FRA [7]

Tina/Anastasija LAT [3] – Carol/Rebecca BRA [4]

Ahtiainen/Lahti FIN [9] – Ittlinger/Grüne GER [11]

Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Svozilova/Stochlova CZE [13] [Q]

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [6] – Bock/Lippmann GER [8]

TORNEO MASCHILE

Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Horst/Pristauz AUT [24] [Q] 2-0 (21-12, 21-12)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [12] – Plavins/Fokerots LAT [13] 2-0 (21-13, 21-17)

Horst/Pristauz AUT [24] [Q] – Plavins/Fokerots LAT [13] 0-2 (12-21, 11-21)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [12] 2-1 (21-14, 19-21, 15-13)

Pool B

Boermans/de Groot NED [2] – Dal Corso/Viscovich ITA [23] [Q] 2-0 (21-19, 21-14)

Krattiger/Dillier SUI [11] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [14] 1-2 (11-21, 21-18, 12-15)

Dal Corso/Viscovich ITA [23] [Q] – Krattiger/Dillier SUI [11] 2-0 (21-16, 21-15)

Boermans/de Groot NED [2] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [14] 2-1 (18-21, 21-17, 15-8)

Pool C

Åhman/Hellvig SWE [3] – Dressler/Waller AUT [22] [Q] 2-1 (21-13, 17-21, 15-7)

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [10] – George/Saymon BRA [15] [Q] 2-0 (21-16, 22-20)

Dressler/Waller AUT [22] [Q] – George/Saymon BRA [15] [Q] 2-1 (21-16, 20-22, 15-8)

Åhman/Hellvig SWE [3] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [10] (Injury Team B)

Pool D

Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [21] [Q] 2-1 (16-21, 21-17, 15-13)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] – Henning/Wüst GER [16] 2-1 (21-18, 12-21, 15-8)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [21] [Q] – Henning/Wüst GER [16] 0-2 (17-21, 18-21)

Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] 1-2 (24-22, 19-21, 10-15)

Pool E

Perusic/Schweiner CZE [5] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Alayo/Diaz CUB [8] – Penninga/Immers NED [17] [Q] 2-0 (24-22, 21-14)

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q] – Penninga/Immers NED [17] [Q] 2-1 (18-21, 21-15, 15-10)

Perusic/Schweiner CZE [5] – Alayo/Diaz CUB [8] 0-2 (19-21, 25-27)

Pool F:

Ehlers/Wickler GER [6] [Q] – Heidrich/Jordan SUI [19] [Q] 2-1 (19-21, 21-18, 16-14)

Łosiak/Bryl POL [7] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Heidrich/Jordan SUI [19] [Q] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q] 2-0 (21-17, 22-20)

Ehlers/Wickler GER [6] [Q] – Łosiak/Bryl POL [7] 2-1 (13-21, 21-18, 15-9)

Round of 18:

Łosiak/Bryl POL [7] – Dressler/Waller AUT [22] [Q] 2-1 (21-19, 15-21, 15-9)

Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Heidrich/Jordan SUI [19] [Q] 2-1 (20-22, 21-18, 17-15)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [12] – Henning/Wüst GER [16] 2-0 (21-10, 21-15)

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [14] – Plavins/Fokerots LAT [13] 0-2 (16-21, 17-21)

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [10] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q] 1-2 (21-13, 15-21, 14-16)

Perusic/Schweiner CZE [5] – Dal Corso/Viscovich ITA [23] [Q] 2-0 (21-18, 21-17)

Round of 12:

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Łosiak/Bryl POL [7]

Åhman/Hellvig SWE [3] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [12]

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] – Perusic/Schweiner CZE [5]

Boermans/de Groot NED [2] – Evandro/Arthur Lanci BRA [4]

Ehlers/Wickler GER [6] [Q] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q]

Alayo/Diaz CUB [8] – Plavins/Fokerots LAT [13]