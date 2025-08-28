Beach Volley, ad Amburgo: qualificazione di Dal Corso/Viscovich e ritorno delle coppie femminili nel main draw

La tappa tedesca di Amburgo del circuito mondiale, una delle più prestigiose del Beach Pro Tour e crocevia fondamentale in vista del Mondiale di novembre in Australia, ha regalato agli azzurri un esordio di peso: la qualificazione al tabellone principale di Dal Corso/Viscovich, tornati a fare coppia proprio per l’occasione, e il rientro delle due formazioni femminili di punta, Gottardi/Orsi Toth e Scampoli/Bianchi, finalmente di nuovo insieme dopo i rispettivi infortuni.

La prima notizia importante per il beach volley italiano è arrivata dal tabellone di qualificazione maschile. Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, tornati eccezionalmente a giocare fianco a fianco, hanno superato al debutto gli ucraini Popov/Reznik con un secco 2-0 (21-16, 21-19), conquistando il pass per il main draw. Una vittoria dal valore doppio: non solo sul piano tecnico, ma anche simbolico, perché per entrare nel tabellone serviva mettere insieme i punti di entrambi. In questo modo l’Italia ha potuto presentarsi con una coppia competitiva, mentre la seconda opzione, Rossi/Cottafava, non disponeva di un ranking sufficiente per prendere parte al torneo.

Il premio per Dal Corso/Viscovich è stato però un girone di ferro, la Pool B. All’esordio, gli azzurri hanno affrontato i forti olandesi Boermans/de Groot, numero 2 del seeding, subendo una sconfitta in due set (21-19, 21-14) nonostante un buon primo parziale giocato punto a punto. Domani la coppia italiana sfiderà gli svizzeri Krattiger/Dillier, in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per alimentare le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Tra le donne Orsi Toth e Giulia Gottardi, la coppia più attesa, ritrovano il campo dopo un agosto da dimenticare. Per le azzurre si tratta di un momento cruciale: riprendere ritmo e competitività in un torneo di altissimo livello, contro le migliori al mondo. Il debutto, domani, sarà nella Pool F contro le francesi Placette/Richard, coppia ostica ma alla portata. Una vittoria al debutto significherebbe superare il turno e ritrovare quella fiducia che solo il campo può restituire dopo mesi di assenza.

Amburgo rappresenta anche il ritorno internazionale di Claudia Scampoli e Margherita Bianchi, altra coppia azzurra frenata da problemi fisici. Dopo l’infortunio che ha bloccato Bianchi, le due si riaffacciano sul palcoscenico più prestigioso, con tanta voglia di tornare protagoniste. Inserite nella Pool C, esordiranno contro le tedesche Schürholz/Kunst: un avversario che non spaventa e che offre alle italiane l’opportunità di partire subito forte. In caso di vittoria, si troveranno di fronte le vincitrici del match tra le lettoni Tina/Anastasija, numero 3 del seeding, e le ceche Kylie/Maixnerova, avversarie di rango che renderanno la sfida successiva un banco di prova di altissimo livello.

Il ritorno di Dal Corso/Viscovich, la rinascita della coppia Gottardi/Orsi Toth e il rientro di Scampoli/Bianchi rappresentano segnali importanti per il beach volley italiano. Amburgo, più di altre tappe, vale come verifica delle reali ambizioni delle coppie azzurre, a meno di tre mesi dal Mondiale australiano.

TORNEO MASCHILE

Turno qualificazioni: Verberne/Luini NED [15] – Penninga/Immers NED [2] 0-2 (13-21, 15-21)

Heidrich/Jordan SUI [7] – Haussener/Friedli SUI [10] 2-0 (21-13, 21-18)

Just/Huster GER [11] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [6] 1-2 (21-16, 15-21, 13-15)

Popov/Reznik UKR [3] – Dal Corso/Viscovich ITA [14] 0-2 (16-21, 19-21)

Dressler/Waller AUT [13] – Elazar/Cuzmiciov ISR [4] 2-0 (21-17, 21-18)

Bassereau/Aye, C. FRA [5] – Mol, M./Mol NOR [12] 2-0 (21-15, 21-16)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [9] – Guto/Andre BRA [8] 2-1 (17-21, 26-24, 15-10)

Pfretzschner, L./Winter GER [1] – Horst/Pristauz AUT [16] 1-2 (21-14, 16-21, 10-15

Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Horst/Pristauz AUT [24] [Q] 2-0 (21-12, 21-12)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [12] – Plavins/Fokerots LAT [13] 2-0 (21-13, 21-17)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [12]

Horst/Pristauz AUT [24] [Q] – Plavins/Fokerots LAT [13]

Pool B

Boermans/de Groot NED [2] – Dal Corso/Viscovich ITA [23] [Q] 2-0 (21-19, 21-14)

Krattiger/Dillier SUI [11] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [14] 1-2 (11-21, 21-18, 12-15)

Boermans/de Groot NED [2] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [14]

Dal Corso/Viscovich ITA [23] [Q] – Krattiger/Dillier SUI [11]

Pool C

Åhman/Hellvig SWE [3] – Dressler/Waller AUT [22] [Q] 2-1 (21-13, 17-21, 15-7)

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [10] – George/Saymon BRA [15] [Q] 2-0 (21-16, 22-20)

Åhman/Hellvig SWE [3] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [10]

Dressler/Waller AUT [22] [Q] – George/Saymon BRA [15] [Q]

Pool D

Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [21] [Q] 2-1 (16-21, 21-17, 15-13)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] – Henning/Wüst GER [16] 2-1 (21-18, 12-21, 15-8)

Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9]

Grimalt M./Grimalt E. CHI [21] [Q] – Henning/Wüst GER [16]

Pool E

Perusic/Schweiner CZE [5] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Alayo/Diaz CUB [8] – Penninga/Immers NED [17] [Q] 2-0 (24-22, 21-14)

Perusic/Schweiner CZE [5] – Alayo/Diaz CUB [8]

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q] – Penninga/Immers NED [17] [Q]

Pool F

Ehlers/Wickler GER [6] [Q] – Heidrich/Jordan SUI [19] [Q] 2-1 (19-21, 21-18, 16-14)

Łosiak/Bryl POL [7] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Ehlers/Wickler GER [6] [Q] – Łosiak/Bryl POL [7]

Heidrich/Jordan SUI [19] [Q] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Turno qualificazioni: Schieder/Schwarz GER [15] – Hodel/DeBerg USA [2] 1-2 (21-17, 17-21, 11-15)

Ren/Non JPN [7] – Kylie/Maixnerova CZE [10] 0-2 (24-26, 14-21)

Luini/Poiesz NED [11] – Harward/Phillips USA [6] 0-2 (15-21, 17-21)

Serdiuk/Romaniuk UKR [3] – Christ/Reformat GER [14] 2-1 (16-21, 21-10, 15-9)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] – Placette/Richard FRA [4] 0-2 (13-21, 21-23)

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [5] – Hollas, H./Remmelg EST [12] 0-2 (19-21, 17-21)

Shiba/Reika JPN [9] – Bauer/Anderson USA [8] 1-2 (21-17, 16-21, 13-15)

Konink/Schoon NED [1] – Richter/Otte GER [16] Injury Team B

Pool A

Müller/Tillmann GER [1] – Shiba/Reika JPN [24] [Q]

Hegeile/Vitoria BRA [12] – Svozilova/Stochlova CZE [13] [Q]

Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

Thamela/Victoria BRA [2] – Hollas, H./Remmelg EST [23] [Q]

Ittlinger/Grüne GER [11] – van Driel, E./Bekhuis NED [14]

Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

Tina/Anastasija LAT [3] – Kylie/Maixnerova CZE [22] [Q]

Scampoli/Bianchi ITA [10] – Schürholz/Kunst GER [15]

Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

Carol/Rebecca BRA [4] – Bauer/Anderson USA [21] [Q]

Ahtiainen/Lahti FIN [9] – Konink/Schoon NED [16] [Q]

Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Loser of Match 7 – Loser of Match 8

Pool E

Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Harward/Phillips USA [20] [Q]

Bock/Lippmann GER [8] – Hodel/DeBerg USA [17] [Q]

Winner of Match 9 – Winner of Match 10

Loser of Match 9 – Loser of Match 10

Pool F

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [6] – Placette/Richard FRA [19] [Q]

Vieira/Chamereau FRA [7] – Serdiuk/Romaniuk UKR [18] [Q]

Winner of Match 11 – Winner of Match 12

Loser of Match 11 – Loser of Match 12