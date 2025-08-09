Basket, una bella Italia batte la Lettonia a Trieste. Fontecchio top scorer

Si è appena conclusa a Trieste la terza amichevole dell’Italbasket in vista degli Europei che prenderanno il via a fine mese. Per gli azzurri avversario di giornata la Lettonia di Luca Banchi, quindi un test di altissimo livello per Melli e compagni dopo le due convincenti vittoria nella Trentino Cup lo scorso weekend.

I primi punti arrivano dalla lunetta con Nik Melli e Italia che inizia con un parziale di 7-0. Reagisce la Lettonia che con un controparziale si porta avanti 12-15 a metà primo quarto. Una tripla di Spissu rilancia gli azzurri e si lotta punto a punto e si va al primo stop con l’Italia avanti 27-25.

Parte fortissimo l’Italia in difesa a inizio secondo quarto, ruba palloni, obbliga i lettoni a sbagliare e nuovo parziale azzurro di 8-0 e Italia che va in doppia cifra di vantaggio. Come nel primo quarto, anche ora la Lettonia risponde e torna a un solo punto dagli azzurri. Dopo un lungo momento di crisi offensiva è una tripla di Fontecchio a sbloccare gli azzurri, ma arriva anche il sorpasso ospite. Sono ancora Fontecchio e Tonut a rilanciare la squadra di Pozzecco e si va al riposo sul 46-43, con 13 punti di Fontecchio e 8 di Ricci.

Parte meglio la Lettonia nella ripresa con un parziale di 10-0, con gli azzurri che faticano a rientrare in partita dopo l’intervallo e serve un canestro di capitan Melli per sbloccare l’Italia. Poi due triple consecutive di Fontecchio per il controsorpasso azzurro. Triple anche per Melli e Ricci, mentre si lotta punto a punto. Nuovo piccolo allungo dell’Italia firmata Ricci e Spissu per il +6 e si va all’ultimo stop avanti 69-63.

Una tripla di Ricci dà il via all’ultimo quarto e Italia che scappa via con Spagnolo e Spissu per il +14. Non rallenta la squadra azzurra, con la Lettonia che non trova il canestro e azzurri che vanno sul +17 prima che si sblocchino gli ospiti. Ma insiste l’Italia che gestisce il netto vantaggio e alla fine si impone per 91-75, con 22 punti di Simone Fontecchio e 16 di Pippo Ricci.