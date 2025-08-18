Basket, mercato Serie A 2025-2026: come sono cambiate le squadre. I colpi di mercato e le cessioni

Il mercato estivo della Serie A 2025/26 ha già cambiato volto al campionato. Le neopromosse Cantù e Udine si sono mosse con decisione, mentre le big hanno rivoluzionato i roster. Non solo Milano e Virtus Bologna, a recitare un ruolo da prima fascia vogliono essere di nuovo anche Trapani e Brescia, pronte a inserirsi stabilmente tra le grandi. Restano ancora trattative aperte e rumors destinati ad animare le prossime settimane.

Cantù e Udine hanno costruito squadre competitive per la nuova stagione. I brianzoli hanno riportato in Italia Gilyard e Bowden, oltre al ritorno di Bortolani da Milano. L’Apu ha pescato bene con Spencer e Mekowulu sotto canestro e Bendzius sul perimetro. Due matricole che non partono certo per fare da comparse.

Milano ha cambiato pelle: salutati tra gli altri Bortolani, Mirotic e Caruso, Ettore Messina potrà contare su innesti di peso come Guduric, Booker e Cancar. La Virtus Bologna, senza Belinelli e Shengelia, ha scelto Vildoza e Edwards per restare al vertice. Trapani ha rilanciato con decisione: coach Repesa guiderà un gruppo rinforzato dagli arrivi di Arcidiacono, Ford e Allen, mentre sotto canestro Sanogo promette energia e atletismo. Anche Brescia si conferma ambiziosa con l’innesto di Massinburg e il consolidamento del blocco storico guidato da Della Valle e Ivanovic.

Più defilata Venezia, che ha confermato Spahija in panchina e puntato su Bowman e Horton per dare nuova linfa. Sassari ha rivoluzionato profondamente la rosa con una lunga lista di innesti, da Johnson a Mezzanotte. Trento ha perso tanti pezzi ma ha rilanciato con giovani di prospettiva come Steward e Jakimovski. Napoli ha scelto di ripartire da Gentile e sugli americani El-Amin e Flagg, mentre Reggio Emilia, Cremona e Varese hanno lavorato soprattutto in ottica di ringiovanimento.

Il mercato, come detto, non è però chiuso. Restano nomi pesanti sul taccuino, da Jalen Harris a Totè. La sensazione è che la Serie A 2025/26 sarà tra le più equilibrate degli ultimi anni: Milano e Virtus in prima fila, ma Trapani e Brescia pronte a inserirsi nelle lotte di vertice. Con Cantù e Udine pronte a sorprendere, ci sono tutti gli ingredienti per una stagione spettacolare.