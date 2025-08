Basket, Diego Garavaglia nel quintetto ideale degli Europei Under 18

Si è concluso ieri l’Eurobasket U18, l’Europeo juniores di basket e l’Italia ha conquistato un’ottima medaglia di bronzo, dominando nella finale per il terzo posto la sorprendente Lettonia. A conquistare il titolo è stata la Spagna, cioè la formazione che aveva eliminato gli azzurri in semifinale, che ha battuto la Francia. E a fine torneo è stato nominato il quintetto ideale dell’Europeo e c’è dell’azzurro in campo.

Tra i migliori del torneo, infatti, c’è anche Diego Garavaglia. L’azzurro si è distinto per tutto il torneo grazie a prestazioni solide su entrambi i lati del campo, giocando un ruolo fondamentale nel portare l’Italia al terzo posto finale. L’ala azzurra ha chiuso la competizione con una media di 14,3 punti a partita, mostrando grande precisione dall’arco con il 42% da tre punti. Ma il suo contributo non si è limitato alla fase realizzativa. Garavaglia è stato un punto di riferimento anche a rimbalzo, con 7,6 palloni catturati a gara, e ha mostrato visione di gioco con 2,6 assist.

Il suo impatto si è fatto sentire anche nella metà campo difensiva, dove ha messo in mostra grande energia e senso dell’anticipo, collezionando 2,9 palle rubate (migliore del torneo in assoluto) e 1,0 stoppate di media. Questi numeri confermano la sua versatilità e importanza all’interno del gruppo, rendendolo uno dei protagonisti assoluti del torneo. La sua prestazione è un segnale forte per il futuro della Nazionale, che potrà contare su un talento in grado di incidere in tutte le fasi del gioco.

Ma Diego non è stato l’unico azzurro a mettersi in mostra durante l’Europeo. Non si può, infatti, non citare il suo compagno all’Olimpia Milano Achille Lonati, che ha chiuso il torneo con 13,8 punti di media (e 3,2 assist), o Patrick Hassan, anche lui in doppia cifra con 12,3 punti di media (e 3,1 assist). In doppia cifra anche Matteo Accorsi (11,1) e Mattia Ceccato (10,6), con Ceccato che ha anche messo a referto 3,9 assist a partita.