Basket: la LBA vara LBATV, accordo con Deltatre per lo streaming

Si dipana sempre più la matassa relativa ai diritti tv della Serie A 2025-2026. Di poco fa è l’annuncio della Lega Basket Serie A, LBA, che l’ultima sua assemblea riunitasi in videoconferenza ha definito le modalità di trasmissione del campionato in streaming.

All’unanimità, si è deciso per la svolta storica: la creazione di una piattaforma OTT a pagamento, che prenderà il nome di LBATV, che trasmetterà tutte le partite di Serie A, la Supercoppa e le Final Eight di Coppa Italia. La piattaforma è realizzata in una collaborazione su base quinquennale con Deltatre (che ha già preso in carico anche lo streaming di LNP, cioè di Serie A2 e B nazionale), e sarà disponibile su app anche via smart tv e su piattaforme di altri operatori. Da definire la questione dei prezzi: si sapranno nei prossimi giorni.

Tramite il sito della LBA sono arrivate le dichiarazioni del presidente uscente, Umberto Gandini: “In un momento in cui la tv tradizionale sta perdendo ascolti e le piattaforme OTT non hanno voluto riconoscere il valore del basket di Serie A, abbiamo deciso di adottare una nuova strategia di distribuzione diretta per essere nelle case di tutti gli appassionati per offrire lo spettacolo della Serie A. Si tratta di una operazione non di breve periodo ma a lungo termine, un investimento effettuato con una delle aziende tecnologiche più quotate al mondo per aiutare i nostri club ad essere sempre più attraenti e sostenibili“.

Gli fa eco il presidente entrante, Maurizio Gherardini: “Abbiamo ritenuto che il modello seguito in questi anni fosse ormai superato e che fosse necessario percorrere una strada diversa anticipando i tempi. Siamo convinti che questo sia il futuro dello sport con le Leghe e i suoi club protagonisti, capaci di distribuire direttamente sul mercato il proprio prodotto. Tutto con l’obiettivo di garantire un futuro sempre più solido al basket italiano di vertice e ai suoi club con un investimento finalizzato ad ottenere con il tempo maggiori ricavi trovando un nuovo e diverso equilibrio economico“.