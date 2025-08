Basket femminile, seconda sconfitta per l’Italia Under 20 agli Europei. Non bastano Osazuwa e Njoku Edokpaigbe

Seconda sconfitta per l’Italia agli Europei Under 20 in corso di svolgimento a Matosinhos in Portogallo. Le azzurre di coach Giuseppe Piazza hanno perso contro i Paesi Bassi per 79-77 ed ora attendono l’esito dell’ultima sfida del girone tra Polonia e Cechia per conoscere il loro piazzamento, anche in vista degli ottavi di finale, dove l’Italia incrocerà molto probabilmente una tra Svezia e Turchia.

All’Italia non è bastata una strepitosa prestazione da parte di Cristina Osazuwa, che ha messo a referto addirittura 31 punti, aggiungendoci anche 7 rimbalzi. Ottima la prova anche di Candy Njoku Edokpaigbe, autrice di 16 punti. Per i Paesi Bassi le migliori sono state Ilse De Vries e Phoenix Stotjin, rispettivamente con 18 e 15 punti.

Una partita che ha visto partire meglio le olandesi, avanti alla prima sirena di sette punti (17-10). La reazione azzurra non si è fatta attendere e all’intervallo il tabellone segnava 31-31. Un equilibrio che è poi durato anche nei successivi due quarti, anche se l’Italia si è trovata avanti di cinque punti a meno di due minuti dalla fine (77-72). Da quel momento c’è stato un parziale di 9-0 delle olandesi, con l’errore finale di Osazuwa, che non è riuscita a trovare il canestro per andare ai supplementari.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – PAESI BASSI 77-79 (10-17, 21-14, 26-27, 20-21)

Italia: Njoku Edokpaigbe 16, Lucantoni, Cedolini, Zanardi 6, Lussignoli 11, Zuccon, Piatti 6, Bernardi 6, Fantini, Osazuwa 31, Baldassare

Paesi Bassi: Lieverst 11, Van Bree 2, Stotjin 15, Douwstra 12, Vogelaar 7, Bastiaansen 2, Linger, Kleyhorst 3, Hendrix 2, Klamer, De Vries 18, Van Vliet 7