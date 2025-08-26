Softball
Baseball: Saronno si impone anche contro le Las Pharaons in Coppa delle Coppe
Non solo Bollate. Sul palcoscenico internazionale sorride anche Saronno, squadra al momento impegnata nella Coppa delle Coppe, competizione internazionale di softball in fase di svolgimento questa settimana in Francua. Dopo il promettente 8-1 rifilato alle ceche del SaBat Praha, le ragazze italiane hanno infatti battuto 5-0 le padrone di casa Las Pharaons, guidando le operazioni a punteggio pieno.
Incontro a senso unico quello della Inox, abile a passare subito avanti grazie alle valide di Marrone, Fabian e Peterson, coadiuvate anche da un errore difensivo da parte delle avversarie.
Tuttavia il match, fermo sul parziale di 2-0, rimane bloccato fino a settimo inning, momento in cui Saronno rimette il piede sull’acceleratore grazie ai timbri di Bartoli, Rotondo, Barbara, De Luca e Fabian.
Domani, martedì 26 agosto, la Inox sfiderò le Beveren Lions.