Baseball
Baseball: San Marino domina gara-3 nelle semifinali della Serie A. Bologna spalle al muro
San Marino rimette il musetto davanti. La compagine della Serenissima ha vinto la gara-3 valida per la semifinale Scudetto 2025 di baseball, battendo nettamente la Fortitudo Bologna per 1-9 portandosi così sul 2-1 nella serie. Nulla di fatto invece tra Parma e Macerata, fermate dal maltempo.
Solidissimo il match della squadra tra le musra amiche di Serravalle, abile a sbloccare il tabellino al terzo inning sfruttando un singolo di Martin ed un doppio di Angulo Games, per poi aumentare il vantaggio di due unità al quinto con un fuoricampo di Helder, arrivato dopo l’unico punto messo a referto dagli emiliani.
Dopo un sesto turno terminato con un nulla di fatto, San Marino mette in ghiaccio il match con un altro fuoricampo, stavolta firmato da Batista de Jesus, e con un doppio al centro di Pieternella Vargas. Gli ultimi due sigilli saranno invece ad opera di Helder che, con un singolo al centro, raggiunge l’1-9 definitivo.
Domani, venerdì 29 agosto, si disputerà una gara-4. La Fortitudo, adesso, è spalle al muro.