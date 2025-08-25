Softball
Baseball: Bollate vince anche contro le Sparks Haarlem in Premier Cup 2025
Due su due. Percorso netto al momento per Bollate, squadra impegnata questa settimana nella prestigiosa Premier Cup 2025, competizione continentale di softball. Dopo aver vinto agilmente questa mattina contro il Princ Zagabria, le lombarde si sono imposte in serata anche contro le Sparks Haarlem, passando con il risultato di 6-2.
In salita l’inizio della MFK, costretta a rincorrere per via della valida di Van Gurp e il conseguente sacrificio di Marta Gasparotto (ingaggiata per l’occasione dalle neerlandesi): al secondo inning però un singolo di Thomas accorcia le distanze, preludio di un altro punto segnato dalla stessa giocatrice su sbavature della difesa avversarie.
Bollate ha quindi concretizza il controsorpasso appena dopo, sfruttando un fuoricampo da due punti di Slabà. A completare l’opera ci penseranno quindi una base su ball ed un altra valida di Longhi. Le ragazze di Eduardo Arocha firmano quindi due su due. Ma siamo solo all’inizio.
Domani, martedì 26 agosto, Bollate affronterà le MSG Phoenix (14:30) e le Jourds Praha (20:00).