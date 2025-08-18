Tennis
ATP Winston-Salem 2025, risultati 17 agosto: definiti gli avversari di Arnaldi e Darderi
Sono scattati i Winston-Salem Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250: disputati i primi 8 incontri del primo turno del tabellone a 48, con 16 teste di serie che entreranno in gioco direttamente ai sedicesimi. Due azzurri conoscono ora il nome del proprio avversario al secondo turno.
Matteo Arnaldi, numero 6 del seeding, affronterà il neerlandese Botic van de Zandschulp, che rimonta l’australiano Adam Walton con lo score di 2-6 7-5 6-3, mentre Luciano Darderi, testa di serie numero 3, se la vedrà con lo statunitense Mackenzie McDonald, che piega il connazionale Brandon Holt per 6-4 6-7 (2) 7-6 (2).
Avanzano anche il cinese Yunchaokete Bu, che elimina il taiwanese Chun Hsin Tseng per 6-7 (2) 6-3 7-6 (4), lo spagnolo Pablo Carreño Busta, che liquida il nipponico Yoshihito Nishioka per 6-0 6-3, ed il serbo Hamad Medjedović, che piega il transalpino Arthur Rinderknech per 6-3 7-6 (9).
Vanno ai sedicesimi anche lo spagnolo Pedro Martínez, che regola il belga David Goffin con un duplice 6-3, il polacco Kamil Majchrzak, che supera il cileno Nicolás Jarry per 7-6 (6) 6-4, ed il ceco Vít Kopřiva, che elimina in rimonta l’austriaco Sebastian Ofner per 3-6 6-4 6-3.
ATP 250 WINSTON-SALEM 2025 – RISULTATI 17 AGOSTO
Yunchaokete Bu (Cina) b. Chun Hsin Tseng (Cina Taipei) 6-7 (2) 6-3 7-6 (4)
Pablo Carreño Busta (Spagna) b. Yoshihito Nishioka (Giappone) 6-0 6-3
Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi) b. Adam Walton (Australia) 2-6 7-5 6-3
Hamad Medjedović (Serbia) b. Arthur Rinderknech (Francia) 6-3 7-6 (9)
Pedro Martínez (Spagna) b. David Goffin (Belgio) 6-3 6-3
Kamil Majchrzak (Polonia) b. Nicolás Jarry (Cile) 7-6 (6) 6-4
Vít Kopřiva (Cechia) b. Sebastian Ofner (Austria) 3-6 6-4 6-3
Mackenzie McDonald (Stati Uniti) b. Brandon Holt (Stati Uniti, WC) 6-4 6-7 (2) 7-6 (2)