Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

7 secondi fa

il

Big Ben sfiderà Khachanov per il titolo. Fuori sia Fritz che Zverev! A Montreal, la favola Mboko continua: sarà lei a sfidare Naomi Osaka in finale! Seguiteci in diretta alle 8 su TennisMania per tutti gli aggiornamenti!

Argomenti correlati:
Pubblicità