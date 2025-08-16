Atletica
Atletica, Leonardo Fabbri si spinge a 22.10 ma viene battuto a Chorzów
Non bastano a Leonardo Fabbri 22.10 metri per vincere nella gara di Diamond League andata in scena a Chorzów, in Polonia: l’azzurro deve arrendersi allo statunitense Payton Otterdahl, che si impone con 22.28. Nona piazza per Zane Weir, escluso dopo i primi tre lanci.
Leonardo Fabbri in Silesia lancia il peso oltre i 22 metri per la quinta volta in stagione, ma la leadership acquisita nel corso del quarto turno con 22.10 dura davvero poco: nella quinta serie, infatti, lo statunitense Payton Otterdahl replica con il 22.28 che gli consegna la gara.
Terza posizione per un altro statunitense, Joe Kovacs, il quale prende la testa nella prima serie con 21.82, ma poi non è capace di migliorarsi nel prosieguo della gara. Amara nona posizione per Zane Weir, al quale non basta fare 20.19 al primo tentativo per restare tra i primi otto e si ferma dopo 3 lanci.