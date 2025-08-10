Atletica, Lorenza De Noni conquista il bronzo negli 800 metri agli Europei U20 di Tampere!

Spingendo fino alla fine. Lorenza De Noni ha affrontato con questo spirito la finale degli 800 metri femminili negli Europei U20 di atletica leggera a Tampere (Finlandia). Tanta voglia di lottare ritagliarsi un ruolo da protagonista, fin dalle batterie che le hanno permesso di essere tra le finaliste odierne di questa priva.

In un difficile turno eliminatorio, la trevigiana dell’Atletica Silca Conegliano si era dimostrata all’altezza della situazione, gestendo bene lo sforzo in 2:03.27 e rientrando col secondo miglior crono di recupero in scia alla slovena Ziva Remic (2:02.98).

Nella sfida odierna per le medaglie si è assistito a un confronto molto serrato in cui Lorenza ha messo in mostra un finale notevolissimo, tale da bruciare la spagnola Marta Mitjans (2:01.90) nella sfida per il bronzo, precedendola di appena quattro centesimi.

L’oro è andato alla tedesca Jana Marie Becker in 2:01.67 a precedere la citata Ziva Remic (2:01.76, primato persnale) e appunto l’atleta tricolore. Un riscontro che va ad allungare la striscia di podi e soddisfazioni dell’Italia in quest’ultima giornata di gare della rassegna continentale di categoria.