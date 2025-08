Atletica, Kelly Doualla con il miglior tempo agli Europei U20! Gli accrediti stagionali e la classifica

Kelly Doualla ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco agli Europei Under 20 di atletica, che si disputeranno a Tampere (Finlandia) dal 7 al 10 agosto. La velocista lombarda si presenterà infatti con il miglior accredito sui 100 metri: ad appena 15 anni ha un personale (che coincide con lo stagionale) decisamente migliore rispetto ad avversarie più grandi di lei di due o tre anni.

L’allieva di Walter Monti è semplicemente fuori categoria e può puntare alla medaglia d’oro dopo aver corso un roboante 11.21 agli EYOF, dove ha siglato il record europeo under 18. La prestazione fornita a Skopje (Macedonia del Nord) l’ha anche resa la terza italiana a livello assoluto all-time (alle spalle soltanto di Zaynab Dosso e Manuela Levorato), generando una lunga serie di sogni e speranze tra gli appassionati italiani.

La startlist dei 100 metri alla vigilia della rassegna continentale di categoria parla chiaro ed evidenzia la supremazia dell’azzurra nata il 20 novembre 2009: soltanto la tedesca Philina Marianne Schwartz (25 novembre 2006) è vicina con il crono di 11.24 corso quest’anno, mentre sono più attardate la francese Lohane Gerbier (11.31, 11 febbraio 2007), la britannica Mabel Akande (11.36 quest’anno e 11.27 di personale, 5 settembre 2006) e la tedesca Anne Boecker (11.40, 15 giugno 2007).

Alice Pagliarini è ottava per accredito: la classe 2006 è stata capace di esprimersi in 11.47 nel corso di questa annata agonistica, subito in scia alla bulgara Radina Velichkova (11.45) e alla polacca Jagoda Zukowska (11.46). Di seguito la startlist dei 100 metri agli Europei Under 20 (top-10 per migliori accrediti personali).

STARTLIST 100 METRI EUROPEI UNDER 20 (TOP-10 PER ACCREDITI)

1. Kelly Doualla (Italia, 20 novembre 2009): 11.21 di personale, 11.21 di stagionale.

2. Philina Marianne Schwartz (Germania, 25 novembre 2006): 11.24, 11.24

3. Lohane Gerbier (Francia, 11 febbraio 2007): 11.31, 11.31

4. Mabel Akande (Gran Bretagna, 5 settembre 2006): 11.27, 11.36

5. Anna Boecker (Germania, 15 giugno 2007): 11.40, 11.40

6. Radina Velichkova (Bulgaria, 15 dicembre 2007): 11.45, 11.45

7. Jagoda Zukowska (Polonia, 2 novembre 2006): 11.46, 11.46

8. Alice Pagliarini (Italia, 1° marzo 2006): 11.47, 11.47

9. Patricia Brunninger (Austria, 18 luglio 2006): 11.49, 11.49

10. Emma Goretzka (Germania, 29 dicembre 2007): 11.49, 11.49