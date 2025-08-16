Atletica
Gianmarco Tamberi preoccupa: altra misura modesta in Silesia, dubbi sui Mondiali
Non la prima da padre che sperava per Gianmarco Tamberi: l’azzurro, fino all’ultimo in dubbio per la nascita della figlia, avvenuta due giorni fa, si presenta comunque in gara a Chorzów, in Polonia, in occasione della tappa di Diamond League, ma si ferma a 2.14.
L’azzurro si classifica 11° ed ultimo nella gara in cui si ferma alla misura d’ingresso di 2.14, valicata al secondo tentativo, per poi incappare in tre errori a 2.18, con il primo errore abbastanza netto ed i due successivi con l’asticella abbattuta in fase discendente.
Successo del neozelandese Hamish Kerr, che si spinge fino a 2.33, misura superata alla prima prova. Alle sue spalle piazza d’onore per lo statunitense JuVaughn Harrison, con 2.28 alla seconda prova, mentre deve accontentarsi del terzo gradino del podio l’ucraino Oleh Doroshchuk, con 2.28 al terzo tentativo.