Atletica, Larissa Iapichino si ferma a 6.61 in Silesia e chiude sesta
Larissa Iapichino non raccoglie quanto sperato a Chorzów, in Polonia, sede di tappa della Diamond League, ed è sesta con 6.61 nella gara di salto in lungo femminile, anche se un nullo al secondo tentativo (per 4 cm) sembrava essere vicino ai 7 metri.
La vittoria infatti va alla statunitense Jasmine Moore con 6.85, ottenuto al quinto tentativo, la quale supera la transalpina Hillary Kpatcha, seconda con 6.83 ed una seconda misura di 6.82 che le consente di restare davanti all’altra statunitense Claire Bryant, a sua volta a 6.83, ma con un secondo balzo di 6.75.
Quinto posto per la tedesca Malaika Mihambo, la quale si spinge a 6.68, proprio davanti all’azzurra Larissa Iapichino, con 6.61. Per l’azzurra, oltre al nullo molto vicino ai 7 metri già citato, anche il rimpianto di aver lasciato ben 14 cm sull’asse di battuta in occasione della terza serie, con il salto a 6.60.