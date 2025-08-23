Atletica, Elisa Molinarolo torna in quota e poi attacca il record italiano verso i Mondiali

Elisa Molinarolo ha illuminato la serata in piazza Marcello D’Olivo a Lignano Sabbiadoro (località in provincia di Udine), dove è andata in scena una gara di salto con l’asta organizzata da Lupignanum Track & Field e Atletica 2000. L’azzurra ha superato 4.62 metri al secondo tentativo dopo aver valicato 4.17, 4.32 e 4.42 al primo colpo e 4.52 al secondo affondo.

La veneta, sesta alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha vinto la gara incrementando di un paio di centimetri lo stagionale e ha poi attaccato il record italiano detenuto da Roberta Bruni (il 4.73 siglato due anni fa): tre errori alla quota di 4.74, ma ottime sensazioni in vista dei Mondiali di Tokyo, ormai distanti tre settimane.

La poliziotta, che si era distinta agli Europei a squadre, ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni federali: “Ho voluto fare un test in vista della rassegna iridata, visto che gli ultimi allenamenti hanno dato buoni riscontri, ed è andata bene“. Alle sue spalle si sono piazzate Virginia Scardanzan (4.42) e la britannica Felicia Miloro (4.17).