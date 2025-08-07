Atletica, Doualla impressiona in semifinale agli Europei U20. Avanzano anche Pagliarini e Orlando, bene Caraccio

Va in archivio con un bilancio soddisfacente per i colori azzurri la sessione pomeridiana della giornata d’apertura dei Campionati Europei Under 20 di atletica a Tampere (in Finlandia). La copertina spetta inevitabilmente all’enfant prodige della velocità femminile Kelly Doualla, che timbra il cartellino e approda agevolmente in finale sui 100 insieme ad Alice Pagliarini.

La lombarda classe 2009, reduce dall’oro agli EYOF di Skopje con il nuovo record italiano juniores di 11.21, ha dominato la sua semifinale stampando il crono di 11.56 (-0.3) senza spingere più di tanto negli ultimi 30-40 metri. Promossi con il secondo e ultimo tempo di ripescaggio sia Alice Pagliarini (11.72) che Daniele Orlando (10.63), il quale entra nella finale maschile dei 100 per soli due millesimi. Out Francesco Pagliarini con 10.70 e Carlotta Suppini con 11.85.

Da segnalare l’ingresso in finale del primatista azzurro U18 Umed Caraccio negli 800 con l’ultimo crono di ripescaggio in 1:49.08 e di Melania Rebuli nei 1500 con 4:22.05. Superano il taglio e accedono in finale nel disco con le ultime due misure utili Francesco D’Angelo (11° con 54.21) e Augusto Cecchetti (12° con 53.79), mentre si fermano in batteria Luca Borzi (1:50.82) e Lorenzo Forni (1:58.40) negli 800 e Giulia Colarieti (4:27.22) nei 1500.

Italia fuori dal podio nell’unica finale odierna, con la strafavorita britannica Innes Fitzgerald che ha dominato come da pronostico i 5000 metri vincendo in 15:09.04 davanti alla turca Edibe Yagiz (15:43.60) e alla tedesca Julia Ehrle (15:44.06). Buon settimo posto con un progresso di oltre venti secondi per Licia Ferrari in 16:10.90, nelle retrovie Olivia Alessandrini (19ma con 16:40.42) e Alessandra Falco (21ma con il nuovo personale in 16:44.41).

Eliminati in batteria Jacopo Risi (8:42.00) e Riccardo Serafini (8:36.25) nei 3000 metri e Sofia Copiello (1:00.65), Virginia Capasso (1:01.02) e Greta Vuolo (1:02.07) nei 400 ostacoli, mentre escono di scena in qualificazione mancando il pass per la finale Leonardo Scalon (4.90) nell’asta, Vittoria Rapetti (47.96) e Sofia Frigerio (47.73) nel giavellotto, Eleonora Viti (1.73) e Sophie Barbagallo (1.69) nel salto in alto.