Apnea, poker di medaglie per l’Italia ai World Games: Ilenia Colanero conquista l’oro!

Arrivano quattro medaglie per l’Italia (1 oro, 1 argento e 2 bronzi) nelle finali dell’apnea dinamica ai World Games 2025, in larga parte dal settore paralimpico. Come era già accaduto nella giornata di ieri con i podi firmati da Alessandro Cianfoni, Marta Pozzi e Fabrizio Pagani, lo spartito gradito si è replicato alla grande a Chengdu (Cina).

C’è stata una bella doppietta oro-argento nell’apnea dinamica senza pinne FFS3-FFS4 firmata da Ilenia Colanero e Katia Aere. Le due azzurre infatti si sono spinte a 76.0 metri e a 68.5 in una prova in cui la cinese Kong Tianci e la colombiana Yuritza Camila Arevalo Garay sono state sanzionate dalla giuria.

Nell’apnea dinamica senza pinne FFS1-FFS2 la citata Marta Pozzi ha conquistato il bronzo raggiungendo i 61.0 metri, preceduta dalla cinese Huang Jingquiu (91.0) e dalla colombiana Angarita Rodriguez (74.0). Michela Del Bianco non ha ottenuto un riscontro per l’intervento dei giudici.

La quarta medaglia della serie in casa nostrana è arrivata dalla prova maschile con pinne grazie a Mauro Generali che ha ottenuto il risultato di 279.0m, alle spalle del polacco Mateusz Jan Malina (310.5m) e del russo Alexey Molchanov (305.5m). Nessuno risultato per Matteo Michele Airoldi.

Niente da fare invece nella prova dinamica con pinne FFS1-FFS2 per Gianluca Visconti e Ottavio Demontis, rispettivamente sesto e squalificato e nella gara femminile dinamica con pinne in cui Livia Bregozio (245.5) e Cristina Maria Rodda (241.5) si sono classificate in quinta e sesta posizione.