Calendario World Games 2025 oggi: orari 11 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
Lunedì 11 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la sesta giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 24 titoli della manifestazione, così distribuiti: 8 nel nuoto pinnato, 7 nel ju-jitsu, 5 nell’apnea (2 normodotati+3 paralimpica), ed 1 nell’orientamento, nel tiro alla fune, nell’hockey inline e nel lacrosse.
L’Italia sarà protagonista con tante carte da medaglia nell’apnea, soprattutto col settore paralimpico, ma almeno una medaglia potrebbe arrivare nel nuoto pinnato con Marco Orsi, infine delle possibili sorprese potrebbero arrivare dal ju-jitsu e dal tiro alla fune.
I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.
CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI
Lunedì 11 agosto
03:00 Tiro con l’arco – Ricurvo maschile – Qualificazioni unmarked field (BORSANI Matteo)
03:00 Tiro con l’arco – Ricurvo femminile – Qualificazioni unmarked field (DI FRANCESCO Roberta, REBAGLIATI Chiara)
03:00 Biliardo – Carambola 3 sponde maschile – Preliminari
03:00 Biliardo – Carambola 3 sponde femminile – Preliminari
03:00 Biliardo – 10-Ball Pool maschile – Preliminari
03:00 Biliardo – 10-Ball Pool femminile – Preliminari
03:00 Biliardo – Snooker 15-Reds maschile – Preliminari
03:00 Biliardo – Snooker 6-Reds femminile – Preliminari
03:00 Biliardo – Heyball misto – Ottavi
03:00 Fistball maschile – Preliminari (ITALIA-Argentina)
04:00 Ju-Jitsu – Fighting -52 kg femminili – Preliminari (FARNE Antonella)
04:00 Ju-Jitsu – Fighting -57 kg femminili – Preliminari
04:00 Ju-Jitsu – Fighting -63 kg femminili – Preliminari (FIORELLI Chiara)
04:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza -69 kg maschili – Preliminari
04:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza -77 kg maschili – Preliminari
04:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza -85 kg maschili – Preliminari
04:00 Lacrosse sixes femminile – Finale per il bronzo
04:00 Tiro alla fune – -580 kg misti – Preliminari (ITALIA)
04:00 Apnea – Dinamica con pinne femminile – Finale (RODDA Cristina Maria, BREGONZIO Livia)
04:10 Orientamento – Staffetta corsa sprint mista – Finale
04:30 Floorball femminile – Semifinale 1
04:40 Apnea – Dinamica con pinne maschile – Finale (AIROLDI Matteo Michele, GENERALI Mauro)
05:30 Lacrosse sixes femminile – Finale per l’oro
05:50 Ju-Jitsu – Duo misto show open – Preliminari (AMORE Sebastiano/COSTA Giada)
06:00 Fistball femminile – Preliminari
06:00 Apnea paralimpica – Dinamica senza pinne FFS1-FFS2 femminile – Finale (DAL BIANCO Michela, POZZI Marta)
06:15 Tiro alla fune – -580 kg misti – Semifinali
06:30 Apnea paralimpica – Dinamica senza pinne FFS3-FFS4 femminile – Finale (AERE Katia, COLANERO Ilenia)
06:45 Tiro alla fune – -580 kg misti – Finale per il bronzo
07:00 Floorball maschile – Semifinale 1
07:00 Apnea paralimpica – Dinamica con pinne FFS1-FFS2 maschile – Finale (VISCONTI Gianluca, DEMONTIS Ottavio)
07:01 Tiro alla fune – -580 kg misti – Finale per l’oro
08:00 Tiro con l’arco – Ricurvo maschile – Qualificazioni marked field (BORSANI Matteo)
08:00 Tiro con l’arco – Ricurvo femminile – Qualificazioni marked field (DI FRANCESCO Roberta, REBAGLIATI Chiara)
08:00 Hockey inline maschile – Finale 5° posto (ITALIA-Cina Taipei)
08:30 Ju-Jitsu – Fighting -52 kg femminili – Semifinali
08:30 Ju-Jitsu – Fighting -57 kg femminili – Semifinali
08:30 Ju-Jitsu – Fighting -63 kg femminili – Semifinali
08:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza -69 kg maschili – Semifinali
08:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza -77 kg maschili – Semifinali
08:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza -85 kg maschili – Semifinali
09:20 Ju-Jitsu – Fighting -52 kg femminili – Finale per il bronzo
09:30 Ju-Jitsu – Fighting -57 kg femminili – Finale per il bronzo
09:30 Beach handball femminile – Semifinale 1
09:40 Ju-Jitsu – Fighting -63 kg femminili – Finale per il bronzo
09:55 Ju-Jitsu – Ne-Waza -69 kg maschili – Finale per il bronzo
10:00 Fistball maschile – Preliminari (ITALIA-Nuova Zelanda)
10:00 Squash – Singolare femminile – Semifinale 1
10:05 Ju-Jitsu – Ne-Waza -77 kg maschili – Finale per il bronzo
10:15 Ju-Jitsu – Ne-Waza -85 kg maschili – Finale per il bronzo
10:20 Beach handball maschile – Semifinale 1
10:30 Ju-Jitsu – Fighting -52 kg femminili – Finale per l’oro
10:30 Floorball femminile – Semifinale 2
10:30 Nuoto pinnato – 50m apnea maschili – Finale
10:35 Nuoto pinnato – 50m bi-pinne maschili – Finale (ORSI Marco)
10:40 Ju-Jitsu – Fighting -57 kg femminili – Finale per l’oro
10:48 Nuoto pinnato – 100m di superficie femminili – Finale
10:50 Ju-Jitsu – Fighting -63 kg femminili – Finale per l’oro
11:00 Squash – Singolare femminile – Semifinale 2
11:00 Hockey inline maschile – Finale per il bronzo
11:01 Nuoto pinnato – 200m di superficie maschili – Finale
11:05 Ju-Jitsu – Duo misto show open – Finale
11:10 Beach handball femminile – Semifinale 2
11:15 Nuoto pinnato – 100m bi-pinne femminili – Finale (DESTEFANI Giorgia)
11:28 Nuoto pinnato – 400m di superficie femminili – Finale
11:44 Nuoto pinnato – Staffetta 4x100m di superficie maschile – Finale
12:00 Beach handball maschile – Semifinale 2
12:00 Squash – Singolare maschile – Semifinale 1
12:00 Korfball misto – Semifinale 1
12:00 Nuoto pinnato – Staffetta 4x50m di superficie femminile – Finale (ITALIA)
12:05 Ju-Jitsu – Ne-Waza -69 kg maschili – Finale per l’oro
12:15 Ju-Jitsu – Ne-Waza -77 kg maschili – Finale per l’oro
12:25 Ju-Jitsu – Ne-Waza -85 kg maschili – Finale per l’oro
13:00 Hockey inline maschile – Finale per l’oro
13:00 Squash – Singolare maschile – Semifinale 2
13:00 Floorball maschile – Semifinale 2
13:00 Wushu – Sanda -52 kg femminili – Semifinali
13:20 Wushu – Sanda -60 kg femminili – Semifinali
13:40 Wushu – Sanda -70 kg femminili – Semifinali
13:45 Korfball misto – Semifinale 2
14:00 Wushu – Sanda -56 kg maschili – Semifinali
14:20 Wushu – Sanda -70 kg maschili – Semifinali
14:40 Wushu – Sanda -85 kg maschili – Semifinali
