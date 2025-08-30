Alessia Orro: “Grande muro-difesa, la Germania ci aveva messo in difficoltà. Egonu e De Gennaro formidabili”

Alessia Orro ha disputato un incontro di notevole caratura tecnica, giocando brillantemente in cabina di regia e contribuendo al successo dell’Italia contro la Germania negli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La palleggiatrice sarda ha chiamato spesso in causa l’opposto Paola Egonu e ha sfruttato al meglio la verve di Stella Nervini, giocando anche al centro quando ne ha avuto l’occasione e risultando vispa anche al servizio.

Grande soddisfazione al termine dell’incontro per il 33mo successo di fila della nostra Nazionale, che si è così qualificata ai quarti di finale della rassegna iridata, dove incrocerà la vincente del confronto tra Polonia e Belgio. Alessia Orro ha espresso il proprio entusiasmo ai microfoni della Rai: “I primi due set sono stati combattuti, poi nel terzo set hanno smesso di giocare. Era una delle avversarie che più ci aveva messa in difficoltà in Nations League: non era da sottovalutare, come tutte perché tutte puntano a metterci in difficoltà“.

L’azzurra ha poi proseguito nella propria analisi: “Grande lavoro muro-difesa, poi nei finali dei set abbiamo fatto la differenza e sono contenta. Egonu e De Gennaro (oggi tra le migliori in campo, n.d.r.) sono due giocatrici formidabili, ma anche le altre lo sono. Abbiamo una panchina lunghissima, è normale che alcune volte ci siano delle partite dove una sia più in forma dell’altra, è umano. Diamo il massimo in ogni momento, è un lavoro di squadra a tutti gli effetti“.