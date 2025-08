A che ora Sara Curtis oggi nella finale dei 100 sl: n. di corsia, avversarie, tv, programma esatto

Sara Curtis si è qualificata alla finale dei 100 stile libero femminile ai Mondiali 2025 di nuoto: la 18enne si è meritata l’ingresso all’atto conclusivo di una delle gare più prestigiose della rassegna iridata, diventando la prima italiana a entrare tra le migliore otto del Pianeta in questa specialità. L’appuntamento è per venerdì 1° agosto alle ore 13.02 italiane.

La nostra portacolori ha staccato il biglietto con il settimo tempo complessivo delle semifinali (53.39) e nuoterà in corsia 1, cercando la grande magia in una prova che si preannuncia particolarmente combattuta. Le favorite della vigilia sembrano essere l’olandese Marrit Steenbergen (corsia 4) e l’australiana Mollie O’Callaghan (corsia 5), ma attenzione anche alla russa Daria Klepikova (3) e alla statunitense Torri Huske (6). Accanto a Curtis ci sarà la cinese Yujie Cheng (2), mentre dall’altra parte della vasca nuoteranno la francese Beryl Gastaldello (7) e l’olandese Milou van Wijk (8).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale dei 100 stile libero femminile con Sara Curtis ai Mondiali 2025 di nuoto. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mix (canale 211); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Singapore sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE SARA CURTIS 100 STILE LIBERO MONDIALI

Venerdì 1° agosto

Ore 13.02 Finale 100 stile libero femminile, con Sara Curtis – Diretta tv su RaiSportHD

IN CHE CORSIA NUOTA SARA CURTIS LA FINALE DEI 100 STILE LIBERO

Corsia 1.

LE AVVERSARIE DI SARA CURTIS NELLA FINALE DEI 100 STILE LIBERO

Corsia 2: Yujie Cheng (Cina)

Corsia 3: Daria Klepikova (Russia, gareggia come atleta indipendente)

Corsia 4: Marrit Steenbergen (Paesi Bassi)

Corsia 5: Mollie O’Callaghan (Australia)

Corsia 6: Torri Huse (USA)

Corsia 7: Beryl Gastaldello (Francia)

Corsia 8: Milou van Wijk (Paesi Bassi)

PROGRAMMA FINALE CURTIS 100 STILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.