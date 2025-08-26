A che ora Mattia Furlani alle Finali di Diamond League a Zurigo: programma, tv, streaming

Mattia Furlani disputerà la finale di salto in lungo nell’ambito della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica: l’appuntamento è per mercoledì 27 agosto (ore 18.35) allo Stadio Letzigrund di Zurigo (Svizzera). Il Campione del Mondo indoor andrà a caccia del diamantone: chi vincerà questa gara alzerà al cielo il trofeo, intascherà l’assegno previsto per il trionfo e si lancerà con grande ottimismo verso i Mondiali, che si disputeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre.

Il bronzo olimpico di Parigi 2024 si presenterà all’appuntamento forte di uno stagionale di 8.31 e di un personale di 8.38, appare in ottima condizione fisica e incrocerà i rivali più accreditati della specialità: il greco Miltiadis Tentoglou (Campione Olimpico e del mondo, 8.46 in stagione), l’australiano Liam Adcock (che sconfisse Furlani al Golden Gala di Roma), i giamaicani Carey McLeod e Wayne Pinnock (argento a cinque cerchi), lo svizzero Simon Ehammer.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale del salto in lungo di Diamond League con la presenza di Mattia Furlani. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MATTIA FURLANI FINALE DIAMOND LEAGUE

Mercoledì 27 agosto

Ore 18.35 Finali Diamond League, salto in lungo maschile a Zurigo – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena

PROGRAMMA FINALE MATTIA FURLANI DIAMOND LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.