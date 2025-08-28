A che ora Larissa Iapichino oggi in Diamond League: programma esatto, avversarie, tv

Oggi, giovedì 28 agosto, assisteremo al secondo giorno di gare dedicato alle Finali della Diamond League 2025, il massimo circuito dell’atletica leggera che in varie tappe ha animato la scena. Nell’appuntamento allo stadio Letzigrund di Zurigo, verranno i noti “diamantoni”. L’Italia da questo punto di vista vorrà recitare un ruolo da primattrice in questo day-2.

Si spera di non avere le stesse problematiche legate al meteo di Losanna. Le previsioni non promettono nulla di buono e si incrociano le dita. Se ci dovesse essere la pioggia, questa chiaramente sarà una variabile da considerare nelle varie prove in programma. Tra queste, è di particolare interesse in casa nostrana quella del salto in lungo femminile.

Tra le atlete ai nastri di partenza ci sarà anche Larissa Iapichino, che l’anno passato si impose nelle Finali a Bruxelles (Belgio). L’azzurra andrà a caccia del bis e ci si aspetta un nuovo duello con la tedesca Malaika Mihambo, senza dimenticare i possibili inserimenti delle statunitensi Claire Bryant e Monae’ Nichols, della francese Hilary Kpatcha e della padrona di casa Annik Kalin.

Di seguito il programma della Finale di Diamond League a Zurigo del salto in lungo femminile. L’evento nella sua totalità sarà trasmesso dalle ore 18.30 in diretta tv su Rai Sport (poi dalle 20.00 su Rai 3) e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

Giovedì 28 agosto

20.40 Salto in lungo femminile – Diretta tv su RaiSport HD (dalle 18.30 alle 20.00), Rai 3 HD (dalle 20.00 in poi), Sky Sport Arena (dalle 18.30).

NICHOLS Monae’ USA 24 NOV 1998 6.97 (primato personale) 6.88 (primato stagionale)

KÄLIN Annik SUI 27 APR 2000 6.84 (primato personale) 6.78 (primato stagionale)

KPATCHA Hilary FRA 5 MAY 1998 7.02 (primato personale) 7.02 (primato stagionale)

BRYANT Claire USA 25 AUG 2001 6.93 (primato personale) 6.93 (primato stagionale)

MIHAMBO Malaika GER 3 FEB 1994 7.30 (primato personale) 7.01 (primato stagionale)

