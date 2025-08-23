A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Ungheria 2025

Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria di MotoGP si terranno nella tarda mattinata di sabato 23 agosto. A seguire la prima gara della MotoE, con le qualifiche di Moto3 e Moto2 a disputarsi tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio. Subito dopo assisteremo al pinnacolo della giornata, la Sprint di MotoGP, con la seconda gara di MotoE a chiudere il programma.

Il Motomondiale si appresta, dunque, a emettere i primi verdetti al Balaton Park. Gli organizzatori hanno lavorato sodo per adeguare il nuovissimo tracciato agli standard della MotoGP, modificandone leggermente il lay-out in extremis proprio per aumentare la sicurezza. In particolare, sono state approntate nuove chicane nella seconda parte del giro.

Vedremo quale sarà il primo responso di questa nuova versione della gara magiara. Gli unici precedenti in terra d’Ungheria risalgono a inizio anni ’90, quando si gareggiò all’Hungaroring. All’epoca le pole position andarono a Mick Doohan (1990) e a Doug Chandler (1992). Si trattò di uno degli exploit di quest’ultimo, pilota californiano la cui carriera in 500cc è stata di breve durata, seppur caratterizzata da alcune prestazioni di rilievo. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire la MotoGP in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 23 agosto

Ore 10.50, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15.00, SPRINT MotoGP – Diretta

LA GUIDA COMPLETA

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del Gran Premio di Ungheria. Non saranno proposte in alcun modo le odierne sessioni di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutti i turni di ogni classe, prove libere comprese. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento magiaro potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Ungheria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP UNGHERIA 2025

Sabato 23 agosto



Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:10, MotoE, GARA–1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA – 2