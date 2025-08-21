A che ora la ginnastica ritmica oggi in tv: orari 21 agosto, programma, streaming, italiane in gara

Oggi giovedì 21 agosto (a partire dalle ore 14.00) va in scena la seconda giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica: a Rio de Janeiro prosegue la rassegna iridata, spazio alla seconda e ultima parte delle qualificazioni riservate alle individualiste. Dopo gli esercizi disputati ieri con cerchio e palla, oggi le atlete torneranno in pedana nella capitale del Brasile per esibirsi con clavette e nastro: al termine conosceremo le qualificate alla finale del concorso generale individuale e agli atti conclusivi di specialità.

Bisognerà aspettare la notte italiana per seguire le due azzurre in gara, visto che sono state inserite nel gruppo C che si esibirà tra le ore 00.35 e le ore 03.35 di venerdì 22 agosto. Sofia Raffaeli e Tara Dragas saranno chiamate a fornire una prova di grande qualità per accedere alle finali di specialità e punteranno a essere nelle posizioni di vertice in vista della finale sul giro completo. Da seguire anche le altre big: l’ucraina Taisiia Onofriichuk, le bulgare Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva, la tedesca Darja Varfolomeev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (giovedì 21 agosto) ai Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming integrale su Eurovision Sport., prevista la diretta live testuale per la suddivisione delle italiane su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Giovedì 21 agosto

14.00-17.00 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo B)

17.45-20.45 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo A)

21.10-00.10 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo D)

Venerdì 22 agosto

00.35-03.35 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo C): con le italiane

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport per la suddivisione delle italiane (dalle ore 21.00).

ITALIANE IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA RITMICA

Venerdì 22 agosto

00.35-03.35 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo C): Sofia Raffaeli, Tara Dragas