A che ora la finale di Alessandra Mao oggi nei 200 sl ai Mondiali juniores: programma, tv, n. di corsia, streaming

Oggi, domenica 24 agosto, nell’ultima giornata dei Mondiali junior 2025 di nuoto, in svolgimento ad Otopeni, in Romania, scenderanno in acqua Bianca Nannucci, in corsia 2, ed Alessandra Mao, in corsia 3, nella finale dei 200 metri stile libero femminili.

La finale dei 200 metri stile libero femminili, con le due azzurre protagoniste, è in programma alle ore 18.38 italiane. La diretta tv sarà a cura di Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025

Domenica 24 agosto

18:38 Finale 200 metri stile libero femminili (con Bianca Nannucci ed Alessandra Mao)

FINALE 200 METRI STILE LIBERO FEMMINILI

1 YAN Tiaoshan CHN 8 MAR 2010 1:59.69

2 NANNUCCI Bianca ITA 24 MAR 2008 1:59.42

3 MAO Alessandra ITA 7 MAR 2011 1:59.19

4 ERISMAN Rylee USA 31 MAR 2009 1:57.76

5 DOBSON Kennedi USA 8 FEB 2007 1:58.30

6 YANG Peiqi CHN 10 MAY 2007 1:59.20

7 FUKUOKA Yui JPN 15 SEP 2007 1:59.48

8 COSGROVE Ella CAN 26 JUL 2007 2:00.65

PROGRAMMA MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.