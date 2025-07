WTA Praga 2025, Noskova e Bouzkova approdano in semifinale

Il torneo WTA di Praga è giunto al terzultimo atto: le giocatrici entrano in campo per disputare i match dei quarti di finale. In attesa del completamento dell’ultimo match, il tabellone parla marcatamente ceco con tre giocatrici di casa tra le prime quattro del torneo. Rispettano il pronostico favorevole e passano il turno Linda Noskova e Marie Bouzkova.

In apertura di programma la ceca Tereza Valentova si conferma come sorpresa del torneo e si aggiudica il confronto tra le outsider che hanno presso possesso dell’ultimo quarto di tabellone. La numero 106 del ranking travolge 6-2 6-0, in un’ora e nove minuti, la francese Jessika Ponchet.

Linda Noskova rispetta il pronostico favorevole e prevale su Katerina Siniakova, numero 86 WTA. La testa di serie numero uno doma 6-2 4-6 6-3, in due ore e otto minuti, la connazionale. Sarà completato domani il match tra la cinese Xinyu Wang e le ceca Sara Bejlek. L’incontro è stato definitivamente sospeso per la pioggia alla fine del primo set, parziale vinto dalla giocatrice asiatica per 6-4.

Passa il turno in rimonta la ceca Marie Bouzkova. La testa di serie numero cinque regola 3-6 6-3 6-3, in due ore e diciassette minuti, la statunitense Ann Li, nona favorita del seeding. Bouzkova inizia bene il match e si porta sul 3-1 prima di subire la serie di cinque giochi consecutivi che consegna il primo parziale alla rivale. Nel secondo parziale la numero 47 WTA scappa sul 5-1, subisce il tentativo di rientro dell’avversaria sul 5-3 e riporta la sfida in equilibrio quando tiene a zero il servizio del 6-3. Nella terza frazione di gioco la ceca rompe l’equilibrio con il break a 15 del 3-2 e chiude i conti togliendo nuovamente il servizio all’avversaria per il 6-3 decisivo.