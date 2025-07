WTA Iasi 2025, risultati 16 luglio: pioggia protagonista, solo Teichmann e Siskova ai quarti

E’ la pioggia la grande protagonista della giornata odierna degli Iasi Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor dell’omonima cittadina romena: per gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile si riescono a completare appena due incontri a causa di una lunga sospensione per il maltempo.

La testa di serie numero 6, l’elvetica Jil Teichmann, piega la polacca Maja Chwalińska in due set con lo score di 7-6 (5) 6-2, maturato in due ore e quattro minuti di gioco, mentre la qualificata ceca Anna Sisková firma l’impresa di giornata ed estromette la numero 3 del seeding, la statunitense Ann Li, sconfitta con un duplice 6-3 dopo un’ora e 33 minuti.

WTA 250 IASI 2025 – RISULTATI 15 LUGLIO

Ottavi di finale

Jil Teichmann (Svizzera, 6) b. Maja Chwalińska (Polonia) 7-6 (5) 6-2

Anna Sisková (Cechia, Q) b. Ann Li (Stati Uniti, 3) 6-3 6-3