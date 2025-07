WEC, Toyota verso il Brasile: “Non ci arrendiamo, a Le Mans non è andata come volevamo”

Toyota GR riparte da San Paolo dopo aver rimediato una nuova sconfitta in occasione della 24 Ore Le Mans. I giapponesi, ancora senza successi quest’anno nel FIA World Endurance Championship, tornano in azione in Brasile con il chiaro intento di replicare il dominio della passata stagione.

Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa (n. 8) vinsero lo scorso luglio controllando la scena dall’inizio alla fine. Il primo citato non sarà della partita questo weekend in seguito alla scomoda concomitanza con il round di Berlino della FIA Formula E, una situazione che limiterà anche altri protagonisti presenti in Hypercar.

Hartley ed Hirakawa resteranno quindi soli al volante della Toyota n. 8, mentre al volante della gemella n. 7 sono confermati Mike Conway, Nyck De Vries e Kamui Kobayashi. Toyota sarà in ogni caso l’osservata speciale ad Interlagos dopo due pole position, due vittorie e tre podi nelle sue quattro partecipazioni alla corsa sudamericana.

Kobayashi, team principal e pilota della GR010 Hybrid n. 7, ha affermato in una nota ufficiale: “Tutto il team non vede l’ora di tornare a gareggiare, soprattutto in Brasile. Il supporto che riceviamo dai nostri colleghi di Toyota do Brasil è fantastico e l’atmosfera in pista è davvero speciale. A Le Mans non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, e questo rende quasi impossibile il nostro successo nel Campionato del Mondo, ma non ci arrendiamo mai e vogliamo lottare per la vittoria in ogni gara. Sappiamo che sarà una sfida impegnativa perché i nostri rivali hanno mostrato ottime prestazioni finora in questa stagione, ma stiamo lavorando tutti duramente per questo”.