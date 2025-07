WEC, Porsche ci riprova: “Vogliamo tornare sul podio dopo un inizio 2025 difficile”

Porsche Penske Motorsport torna all’attacco dopo il secondo posto ottenuto alla 24h Le Mans 2025 con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Matt Campbell. Il marchio tedesco insegue la prima gioia in stagione dopo una mediocre prima metà di campionato tra Lusai, Imola e Spa-Francorchamps.

Il costruttore che ha vinto l’ultimo titolo piloti si contende il secondo posto nella classifica generale contro Toyota. Tanti i punti guadagnati in Francia per Porsche che di fatto ha battuto Ferrari: la vettura privata n. 83 di AF Corse non segna punti per il Mondiale costruttori e di conseguenza il secondo posto di Porsche equivale ad una vittoria.

Urs Kuratle, Direttore Factory Motorsport LMDh, ha affermato in una nota ufficiale. “Dopo un inizio di stagione WEC difficile, non vediamo l’ora di consolidare i risultati dello scorso anno. Il nostro team, i piloti e le vetture sono tutti pronti per la sfida. Dall’introduzione del regolamento nel 2023, la Porsche 963 ha dimostrato di essere la più veloce tra tutte le vetture LMDh. Vogliamo salire ancora sul podio e magari vincere per la prima volta in stagione anche nel Mondiale”.

Porsche avrà due piloti in azione e non tre come accade per Ferrari o per altri marchi presenti in Hypercar. Come originariamente previsto, Matt Campbell e Matthieu Jaminet resteranno liberi, pronti per tornare a fine anno con la 8h del Bahrain.

Occhi puntati ovviamente anche sulla classe GT per Porsche dopo l’acuto a Le Mans con la 992 GT3-R n. 92 Manthey 1st Prhom di Ryan Hardwick/Richard Lietz/Riccardo Pera. Il tridente detta il passo in campionato con un minimo scarto nei confronti della Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse.

Il nostro connazionale, protagonista assoluto anche alla 24h di Spa poche settimane fa in Bronze Cup, ha commentato alla vigilia del round di Interlagos: “Dopo la vittoria di classe a Le Mans, ora siamo anche in testa alla classifica generale. Non vedo l’ora di correre in Brasile, sarà la mia prima volta su quel fantastico circuito. Dobbiamo continuare il lavoro svolto l’ultima volta: se riusciremo a disputare un’altra gara pulita e senza incidenti potremo mantenere la nostra posizione sui nostri avversari”.