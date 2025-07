WEC, Cadillac in pole con Lynn nelle qualifiche della 6h San Paolo. Lontane le Ferrari

Cadillac Hertz Team JOTA svetta nelle qualifiche della 6 Ore San Paolo, quinto atto del FIA World Endurance Championship. Alex Lynn ripete quanto fatto a Le Mans imponendosi con la propria vettura n. 12 davanti alla V-Series.R gemella n. 38 di Sébastien Bourdais, il britannico ed il francese hanno battuto la Porsche n. 5 di Julien Andlauer e la Peugeot n. 94 di Malthe Jakobsen.

La classifica è cambiata poco dopo la bandiera a scacchi a sfavore degli americani. La Cadillac n. 38 è infatti stata retrocessa in terza piazza per aver ostacolato la Peugeot n. 93 in curva 12, di conseguenza la Porsche n. 5 scatterà in prima fila alle spalle della V-Series.R n. 38.

Il marchio americano ha dominato la scena durante l’Hyperacar non lasciando scampo a Porsche, Peugeot e BMW che ha dovuto accontentarsi della quinta posizione con il sudafricano Sheldon van der Linde (n. 20).

Sesta casella della griglia per la Peugeot n. 93 di Paul Di Resta, abile ad imporsi nei confronti della Porsche n. 6 di Kevin Estre, della BMW n. 15 di Dries Vanthoor e della Ferrari 499P n. 83 AF Corse di Robert Kubica. Il vincitore della 24 Ore Le Mans 2025, dopo essersi qualificato solamente nel corso dell’ultimo giro per la seconda parte delle qualifiche, ha completato la prima parte della graduatoria precedendo la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa.

Sabato difficile invece per le due Ferrari ufficiali. Antonio Fuoco (n. 50) ha infatti ottenuto il 14mo crono battendo le due Alpine (n. 36 e n. 35) e la vettura gemella n. 51 di Antonio Giovinazzi. Le 499P ufficiali scatteranno quindi in fondo allo schieramento delle Hypercar insieme alla Toyota n. 7, attesa sullo schieramento di partenza in 18ma ed ultima piazza.

In GT firma la prima pole in carriera nel FIA WEC nell’anno del debutto Eduardo Barrichello. Il figlio dell’ex pilota di F1 Rubens, impegnato al volante dell’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 10 di Racing Spirit of Leman, si è imposto nell’Hyperpole beffando di 24 millesimi la Lexus n. 87 Akkodis ASP di Clemens Schmid.

Il costruttore giapponese, dopo aver siglato il best lap nella Q1, si è dovuto accontentare della seconda e della terza piazza con il già citato austriaco e con il tedesco Finn Gehrsitz (n. 87). Quarta piazza per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx, quinto e sesto per le due McLaren 720 GT3 EVO di United Autosports (n. 95 e n. 59).

Eliminate dalla prima parte della sessione le due Ferrari VISTA AF Corse e le due BMW M4 GT3 EVO di WRT. 14ma posizione quindi per l’auto n. 46 di Valentino Rossi, presente in griglia alle spalle della Porsche n. 92 Manthey leader del campionato alla vigilia della 6h San Paolo con Ryan Hardwick/Richard Lietz/Riccardo Pera.

Domani alle 16.30 la partenza della quinta prova del FIA WEC 2025. Come sempre l’evento verrà diffuso in diretta su Discovery + oppure in alternativa su Sky Sport (streaming attraverso NOW e SKYGo).