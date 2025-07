Si chiude un’era per l’Italia di volley femminile: Monica De Gennaro saluterà dopo i Mondiali

Dopo 19 anni di carriera in azzurro, Monica “Moki” De Gennaro ha deciso che i prossimi Mondiali di pallavolo rappresenteranno la sua ultima avventura con la maglia dell’Italia.

Il libero, classe 1987, che ha vinto l’oro olimpico insieme alle sue compagne alle Olimpiadi di Parigi 2024, in un’intervista a “7”, magazine del Corriere della Sera ha affermato: “Abbiamo al collo la medaglia olimpica, siamo le più attese. Non sarà facile riconfermarsi, ma dobbiamo provarci. Indossare la maglia azzurra è un modo per onorare il nostro Paese, per me sarà l’ultima volta… ho una certa età”.

Poi sul possibile futuro ha aggiunto: “Maternità? C’è stato un momento in cui il desiderio si è fatto sentire, ma ero all’apice della carriera e non credo che sarei riuscita a tornare a quei livelli dopo la gravidanza. Ora è il momento soprattutto di Daniele (Santarelli, ndr), non vogliamo mettere al mondo dei bambini per lasciarli a una baby sitter. Vedremo. Quando smetterò non sarà facile, ci sarà una vita da riorganizzare: passiamo tutto la vita in palestra, fare altro sarà come ripartire da zero”.

Monica De Gennaro ha vinto le Olimpiadi e gli Europei (questi nel 2021), ma non ha mai vinto i Mondiali: la rassegna iridata si terrà in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Questa potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una carriera straordinaria.