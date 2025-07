Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi

La Bulgaria ha vinto i Mondiali Under 19 di volley femminile, sconfiggendo gli USA per 3-1 (21-25; 25-16; 25-17; 29-27) nella finale andata in scena a Osijek (Croazia). La rassegna iridata di categoria si è conclusa con un risultato a sorpresa: Kitipova, Naneva e Todorova si sono rivelate insuperabili anche per il sestetto americano guidato da Davis e Spears, che aveva eliminato l’Italia ai quarti di finale imponendosi al tie-break.

La nostra Nazionale ha concluso al quinto posto, regolando la Cina per 3-2 (18-25; 21-25; 27-25; 25-17; 17-15) nella finalina di consolazione. Le azzurre si sono prodigate in una bella rimonta contro le asiatiche dopo essersi trovate sotto per 0-2, trascinate dai 21 punti dell’attaccante Stella Caruso e dai 19 della centrale Veronica Quero contro le scatenate Chen (30) e Huang (22).

La medaglia di bronzo è finita al collo della Polonia, capace di regolare la Turchia per 3-0 (25-19; 25-21; 25-20) nella finale per il terzo posto. Settima piazza per il Giappone, che ha avuto la meglio sul Brasile per 3-0 (25-22; 25-23; 28-26).